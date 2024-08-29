Моторошна знахідка в Миколаєві: стало відомо, куди везли 2 тонни заморожених собак

Стали відомі попередні подробиці моторошної знахідки в Миколаєві. Як відомо, там сталася ДТП за участю вантажівки, яка перевозила близько двох тонн мертвих заморожених собак.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua речниця поліції Миколаївської області Марина Калина, правоохоронці підтверджують факт ДТП.

"Сталася ДТП, патрульні склали протокол. Зараз ми виясняємо, звідки цих собак везли. Від нашого комунального підприємства, миколаївського, не було замовлення на кремацію собак. Цей вантаж везли на кремацію до Одеси через Миколаїв", – повідомила нам Марина Калина.

За даними правоохоронців Миколаївщини, водій вантажівки – не місцевий мешканець.

Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах прояснили те, звідки ж взялась така кількість мертвих собак.

"За попередньою інформацією, ці мертві тварини - з ветеринарних клінік. Тобто серед мертвих тварин можуть бути і домашні собаки, які померли внаслідок хвороби або власники прийняли рішення про евтаназію. Собак, як відомо, везли на кремацію", - повідомили нам правоохоронці.

Вантажівка, яка перевозила мертвих собак / Фото: Новини N

Що кажуть у поліції

У поліції Миколаївської області повідомили, що водій автомобіля Renault Master перевозив 339 кілограмів біологічних матеріалів померлих тварин та медичні відходи.

"Згідно з документами, керманич перевозив вантаж з Дніпропетровської області до Одеси для подальшої утилізації відходів. Отримувач вантажу - компанія, яка надає комплекс послуг у сфері поводження з відходами та екологічного обслуговування підприємств всієї країни", - йдеться у повідомленні.

Щоб перевірити це правоохоронці внесли цей інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального Кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами".

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