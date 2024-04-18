Загадкова смерть 11-річного Іллі у лікарні Дніпра: стали відомі нові подробиці трагедії

У серпні минулого року сталася трагедія в лікарні імені Руднєва в Дніпрі. До реанімації після операцій один за одним потрапили 11 пацієнтів. Трьох з них врятувати не вдалося. У Міністерстві охорони здоров’я повідомляли, що до тяжкої побічної реакції, ймовірно, призвели препарати для внутрішньовенного наркозу.

Через вісім місяців, станом на квітень 2024 року, жодного лікаря поки не притягнули до відповідальності. Батько загиблого 11-річного Іллі Шишакова Роман розповів ТСН.ua ексклюзивні подробиці про перебіг розслідування.

У лікарні виявили порушення, які шокують батьків

У розпорядженні чоловіка опинилися результати комісій, які встановили, що стан дитини був недооцінений, медична допомога надана із запізненням та не в повному обсязі, а в лікарні виявили кричущі порушення.

Наступного дня після смерті хлопчика МОЗ провело термінову позапланову перевірку лікарні щодо дотримання законодавства у сфері медичної практики, що підлягає ліцензуванню.

Серед порушень, як йдеться у копії висновку, яку оприлюднив та надав сайту ТСН.ua батько хлопчика, серед іншого виявили відсутність розроблених клінічних маршрутів на стани “Сепсис”, “Шок” та “Поліорганна недостатність”. Саме цей діагноз вказаний у свідоцтві про смерть 11-річного Іллі.

“Для розуміння: до 2017 року в Україні діяли загальні клінічні протоколи. Від грудня 2016 року переважна більшість цих протоколів втратила чинність, і лікарні повинні були розробити та впровадити нові клінічні протоколи на засадах світової практики доказової медицини. Простими словами: вони повинні були взяти існуючі світові практики, перекласти на українську мову та впровадити в лікарні шляхом розробки клінічних маршрутів пацієнтів. Клінічний маршрути пацієнтів – це чітка інструкція та алгоритм дій лікаря в тій чи іншій ситуації. Протокол та клінічний маршрут не тільки обумовлюють порядок дій при певному діагнозі, а і критерії визначення того чи іншого діагнозу. І відсутність цих документів на певні стани пацієнтів не дозволяє визначити навіть відповідний діагноз, не кажучи вже про його лікування”, – розповів ТСН.ua Роман Шишаков.

Розслідування трагедії у лікарні Руднєва в Дніпрі / Фото: Роман Шишаков

В акті МОЗ зазначається, що препарат для внутрішньовенного наркозу використовувався з порушеннями: один флакон застосовувався декільком пацієнтам. Крім того, лікарня не інформувала відповідні органи про надзвичайні події, що становлять загрозу для здоров’я пацієнтів.

“Це саме той препарат, певні серії та партії якого вилучили з використання відразу після трагічних подій. Препарат за інструкцією треба використовувати відразу після відкриття упаковки, його заборонено тримати відкритим. При багаторазовому застосуванні виникає ризик сепсису. Як ми бачимо з акту МОЗ, саме невиконання цього пункту було зафіксовано перевіркою. Також в інструкції до препарату написано, що він не містить антимікробних консервантів, тому не запобігає росту мікроорганізмів. Перед застосуванням його слід набирати в асептичних умовах одразу після відкриття ампули або флакона. Після цього потрібно одразу розпочати введення лікарського засобу. В асептичних умовах. У акті МОЗ йдеться, що бактеріальні посіви епідеміологічно значущих приміщень не проводились. Про асептичні умови не може йти мови”, – розповів ТСН.ua Роман Шишаков.

Розслідування трагедії у лікарні Руднєва в Дніпрі / Фото: Роман Шишаков

У акті також йдеться, що дитячий лікар-анестезіолог, який проводив загальне знеболення під час однієї з операцій, не мав сертифіката лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Анестезіологія”.

“Це взагалі забирає дар мови”, – каже батько загиблого Іллі.

Розслідування трагедії у лікарні Руднєва в Дніпрі / Фото: Роман Шишаков

Ще один документ, який опинився у розпорядженні Романа Шишакова, – це висновок клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги місцевим Департаментом охорони здоров’я. У висновку йдеться, що ступінь важкості стану дитини була недооцінена, медична допомога була надана з запізненням та не в повному обсязі. А деякі дії лікарів лише посилювали його важкий стан.

Розслідування трагедії у лікарні Руднєва в Дніпрі / Фото: Роман Шишаков

“Мало того, що вони не знали що робити, вони ще при цьому тримали дитину у себе, не переводили в лікарню іншого рівня, цілком усвідомлюючи свою безпорадність. Що це як не навмисні дії? Кожна хвилина тримання мого сина в реанімації лікарні Руднєва забирала його шанси на порятунок та життя”, – вважає Роман Шишаков.

Розслідування трагедії у лікарні Руднєва в Дніпрі / Фото: Роман Шишаков

Розслідування трагедії у лікарні Руднєва в Дніпрі / Фото: Роман Шишаков

Наразі у кримінальній справі щодо трагедії в лікарні, за словами батька, тривають ряд експертиз, які можуть зайняти ще кілька місяців.

“Дуже все повільно. А строки давнини по справі спливають”, – розповів ТСН.ua Роман Шишаков.

Що сьогодні відбувається в лікарні

Лiкарня імені Руднєва продовжує працювати. Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я Дніпровської міської ради 2 квітня, триває розслідування обставин.

“Внаслідок внутрішньої перевірки, а також зовнішньої перевірки МОЗ, було розірвано трудові контракти з чотирма можливими учасниками, досліджено причини інциденту. Наразі колектив закладу зацікавлений в об’єктивному розслідуванні та готовий співпрацювати з правоохоронними органами з метою встановлення істини у кримінальних справах”, – зазначили в міськраді Дніпра.

Головний лікар лікарні імені Руднєва Ігор Македонський у коментарі сайту ТСН.ua розповів, що заклад працює в штатному режимі.

“Слідство триває. Досі жодних обвинувачень не висунуто. Лікарня працює в повному обсязі. Ті ліки, які використовувалися, вони всі перебувають під арештом і проходять обстеження. У нас немає результатів ані патологоанатомічного дослідження, ані токсикологічного дослідження”, – повідомив Ігор Македонський.

Щодо звільнення співробітників лікарні, за його словами, ситуація була “позаштатна” і не стосується перебігу розслідування.

“Люди працювали в повному обсязі, але ці емоційні навантаження побудили їх написати заяву про звільнення”, – розповів ТСН.ua Ігор Македонський.

Що сталося в лікарні Руднєва в Дніпрі

Нагадаємо, раніше ТСН.ua детально розповідав, що відбувалося в лікарні Руднєва, коли сталася надзвичайна ситуація, в чому родичі підозрюють медиків та що відомо про розслідування справи.

Батько загиблого хлопчика Роман Шишаков розповів, що його син Ілля опинився в лікарні 10 серпня. Там дитині мали зробити операцію, яку давно планували.

“Діагноз лікарняний має назву фімоз. Це стандартна, майже косметична операція для хлопчиків, пов’язана зі статевими органами. Ми планували її досить давно. Але вирішили зробити зараз. Два дні займає операція – день втручання, наступний під наглядом і додому”, – розповів він ТСН.ua.

Ілля Шишаков / Фото надав батько хлопчика

Чоловік зауважив, що сім’я звернулася до лікарні імені Руднєва не вперше. Він каже, розуміли, куди йдуть і до яких лікарів. Після операцій погано стало одночасно багатьом пацієнтам. Втім лікарі запевняли, що все добре.

За словами батька, стан Іллі погіршився близько четвертої години дня. З організма хлопчика не виходила рідина, він почав скаржитися на болі в попереку й ногах. Тіло дитини пожовтіло, а губи посиніли. Ввечері хлопчик почав вкриватися плямами, схожими на крововиливи, його поклали до палати інтенсивної терапії.

Вранці 11 серпня батькам Іллі повідомили, що його переводять до обласної дитячої лікарні. За словами Романа Шишакова, у Руднєва лікарі запевняли, що “все під контролем”. Дитина була жовта, у плямах, квола, виснажена, але при тямі. До реанімації хлопчик потрапив у тяжкому стані, у нього почали відмовляти внутрішні органи.

“Нирки вже не працюють, ураження печінки, легень і багатьох внутрішніх органів. На моє запитання, які наші шанси викарабкатися, лікар каже, що зазвичай позитивний вихід пацієнтів з цього стану десь 20-40%, але за умови, якщо ви до нас потрапляєте в перший день, ви до нас приїхали в другий”, – розповів ТСН.ua Роман Шишаков.

Ілля Шишаков / Фото надав батько хлопчика

Чоловік каже, що Ілля був першим пацієнтом, якого привезли з лікарні імені Руднєва. Близько четвертої години дня 11 серпня хлопчикові почали робити гемодіаліз. Згодом до лікарні "швидкою" почали привозити інших постраждалих дітей.

“О 10-й вечора у нього падає сатурація, його вводять у медикаментозний сон. Ставлять на штучну вентиляцію легень, відкачують близько літра з легень кривавої рідини… і в 1:50 12 серпня у нього зупинка серця, 20-30 хвилин реанімації, лікарів п’ять навколо нього було. І, на жаль, реанімувати не вдалося”, – розповів ТСН.ua Роман Шишаков.

Всіх постраждалих дітей і дорослих у лікарні імені Руднєва оперували протягом трьох днів – 8, 9 і 10 серпня. За словами батька, лікарі продовжували оперувати попри те, що кілька пацієнтів вже нібито були в тяжкому стані. За фактом смерті пацієнтів у лікарні імені Руднєва після трагедії відкрили два кримінальних провадження.

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