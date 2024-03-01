Загадкова смерть чоловіка після візиту до ТЦК на Тернопільщині: сусіди розповіли про дивні обставини

Два роки тому чоловік вже отримував повістку, пройшов медкомісію, у нього була епілепсія і його повернули додому.

Поліція Тернопільщини розслідує загадкову смерть 49-річного місцевого мешканця, який був доправлений непритомним до лікарні з ТЦК міста Бучач.

Як офіційно повідомила пресслужба ГУ НП в Тернопільській області, за попередніми даними медики діагностували у чоловіка епілепсію.

"Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу", – повідомила поліція Тернопільщини.

Також поліцейські зазначили, що відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з приміткою "Природна смерть".

Як з’ясував ТСН.ua, померлий був мешканцем села Медведівці на Тернопільщини та останнім часом жив тут один.

"Два роки тому цей мешканець отримав повістку, проходив медичну комісію. У нього була епілепсія, він був повернутий додому. Як він знов опинився у ТЦК – цього я не знаю. Всі ми чекаємо на висновки судової експертизи", – розповіла ТСН.ua староста села Медведівці Галина Бабій.

Староста села додала, що у вересні 2024 року цей чоловік міг би святкувати 50-річний ювілей.

Своєю чергою, у міській раді міста Бучач додали, що вчора односельці померлого приїхали протестувати в центрі міста – для багатьох ця смерть стала справжньою загадкою.

Нагадаємо, начальник Кременчуцького РТЦК Мирослав Волков розповів, що військовозобов’язаний у мирний час проходить військово-лікарську комісію один раз на п'ять років. Але є зміни до цього наказу, які передбачають проходження ВЛК під час дії воєнного стану один раз на рік.

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