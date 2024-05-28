Загадкова смерть директорки школи в Києві: колеги та знайомі назвали дві версії

В Дніпровському районі Києва за загадкових обставин померла директорка школи №81 Тетяна Зубар. Колеги та знайомі цієї жінки озвучили дві протилежні версії трагедії, в той же час джерела ТСН.ua у правоохоронних органах припускають, що могло статись самогубство через складні сімейні обставини.

Факт смерті директорки в коментарі для ТСН.ua підтвердили заступниця районного управління освіти Галина Тодосова та заступниця директора цієї школи Ольга Фіголь.

"Нам повідомили про це (про факт смерті - Ред.) в її родині", - розповіла нам Галина Тодосова.

В той же час у правоохоронних органах нам повідомили, що через складні сімейні обставини жінка випала з вікна, тобто не виключають самогубства.

"Через складні сімейні обставини", - коротко відповіли нам правоохоронці.

Своєю чергою, в районному управлінні освіти нам розповіли деякі деталі, які передували цим подіям.

"У Тетяни Володимирівни мобілізували сина і одразу відправили до Миколаєва. Вона дуже сильно це сприйняла до серця, дуже сильно. Навіть взяла відпустку, тому що не могла думати про роботу", - повідомили нам в управлінні освіти.

Тим часом в соцмережах дописувачі, які теж знали директорку, висловили свої припущення.

"Шкода, страшно і гірко від того, що система і люди довели її. Нехай залишиться на совісті тих, хто її обезцінив і тільки звинувачував. Вічна пам’ять", - прокоментувала трагедія одна з дописувачок.

На що інша відповіла так: "Так, останнім часом вона була як під мікроскопом через один невірний крок, через одну безглузду ситуацію, в якій багато невстановлених фактів. Безмежно шкода".

В коментарі для ТСН.ua одна з цих дописувачок не виключила, що директорка могла дуже близько до серця сприйняти бійку між учнями. Про цю бійку деякий час тому повідомлялось в соцмережах – дописувачі стверджували, що учень начебто отримав травму статевого органу.

Але в коментарі для ТСН.ua одразу два джерела в правоохоронних органах спростували те, що ця бійка якось пов’язана зі смертю директорки. Офіційно спростувала це і заступниця директора школи Ольга Фіголь.

"Від родини, яка в скорботі, ми знаємо, що Тетяна Володимирівна померла. Випадок з хлопчиком та смерть Тетяни Володимирівни не пов’язані", - повідомила нам Ольга Фіголь, додавши, що інші подробиці їй не відомі.

Як діяти під час конфліктів у школах

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов нам повідомив, що зможе прокоментувати цю ситуацію в разі наявності офіційних висновків, наприклад, від правоохоронних органів.

В той же час він нагадує учасникам освітнього процесу, що є алгоритм дій, здатний допомогти вчителям, учням та батькам останніх в разі булінгу або мобінгу.

"Якщо одним із учасників цькування: кривдником, жертвою чи свідком - є неповнолітня особа, то це є булінг (стаття 173-4 КУпАП). Є наказ № 1646 від 28.12.2019 Міністерства освіти і науки України, який чітко визначає порядок дій у такому випадку. Жертві цькування треба звертатись із заявою до керівника закладу. Протягом однієї доби керівник закладу повинен повідомити про це в поліцію, випадок розслідує ювенальна превенція, у закладі освіти має бути створена і надати висновок комісія. Якщо поліція складає адмінпротокол, то справа має потрапити до суду", - роз’яснює Сергій Горбачов.

За його словами, частіше випадки цькування між дітьми або дитини з боку вчителя. Хоча є випадки, коли об'єктом цькування з боку неповнолітніх може стати і вчитель. "В цих випадках треба звертатись до керівника закладу, який має діяти відповідно до наказу № 1646 від 28 грудня 2019", - каже освітній омбудсмен.

Та додає: "Інша ситуація – коли цькування чи переслідування дорослої людини з боку іншої дорослої людини. Наприклад, з боку колеги чи керівництва. Це мобінг, (стаття 174-5 КУпАП). Там інший порядок дій. В таких випадках треба звертатись до Державної служби з питань праці, яка уповноважена розглядати такі ситуації".

Раніше повідомлялось про те, що Міносвіти назвало дату початку літніх канікул.

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