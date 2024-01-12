Загадкова смерть ексзаступниці генпрокурора: зʼявились нові деталі

Інформація про начебто виявлення ознак насильницької смерті наразі не відповідає дійсності, однак жодна з версій не відкидається.

Загадкова смерть ексзаступниці генпрокурора та її доньки. У поліції зробили гучну заяву! Що могло стати причиною смерті та які версії роглядає слідство?

Приголомшливі деталі розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Нові подробиці смерті ексчиновниці

Невже вбивство? Колишня заступниця генерального прокурора України Ольга Колінько нібито могла бути вбита. Після розтину тіла ексчиновниці стало відомо, що у неї — перелом хрящів гортані. Це могло спричинити здавлення чи придушення. Така інформація з’явилася на сторінках видання “Ракурс”. Інші ЗМІ підхопили цю новину.

Однак, станом на 12 січня, у поліції це спростовують. Інформація, поширена деякими ЗМІ, про начебто виявлення ознак насильницької смерті ексзаступниці генпрокурора Ольги Колінько наразі не відповідає дійсності. Обставини події з'ясовуватимуть ще кілька експертиз. Про це “Суспільному” повідомила речниця Національної поліції України Олена Бережна.

“Те, що було поширено, ми не підтверджуємо. Такої інформації у нас немає в заключенні і нам невідомо звідки вона поширюється”, — сказала вона.

Також речниця повідомила, що на тілі загиблої, як і на тілі її доньки є гнилісні зміни, тому остаточні причини смерті зможуть встановити тільки після експертизи. За її словами, зібрані матеріали відправили на експертизи, які триватимуть кілька тижнів. Лише після їхнього завершення буде встановлено причину смерті. Наразі у правоохоронців немає підстав вважати це скоєнням умисного вбивства, але не відкидаються жодні версії, додала речниця нацполіції.

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“У Кримінальному кодексі немає такої статті як “нещасний випадок”. Тому всі провадження зі смертю відкриваються за статтею 115 (умисне вбивство), так передбачає процедура. Ознак насильницької смерті, так як вчора експерт оглядав наочно — не було. Тим не менш, лише за результатами судово-медичної експертизи та інших експертиз, які були призначені, буде встановлена і причина смерті, і будуть прийняті подальші процесуальні рішення”, — повідомила Олена Бережна.

Нагадаємо, тіло ексзаступниці генпрокурора Ольги Колінько та її доньки виявили в їхніх квартирах 10 січня. Наявних ознак насильства не спостерігалось. Потім стало відомо, що жінки померли в різний час. Ольга Колінько — два місяці тому, а її донька Ярослава — три тижні тому. Ба більше, їх тіла знайшли у квартирах, які розташовані одна навпроти одної. Двері у помешканнях були закриті зсередини.

Першими вдарили на сполох сусіди, які помітили, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли двері. Правоохоронці, яких викликали сусіди, вибили двері, де і виявили тіло жінки. Згодом знайшли і тіло доньки Ярослави. Відомо лише те, що Ольга Колінько, якій був 71 рік, вже довгий час хворіла і навіть не виходила з оселі. У побуті жінці якраз допомагала її донька Ярослава. Жила вона у квартирі поруч, яка також належала родині.

Хто така Ольга Колінько?

Свого часу Ольга Колінько була досить відомою чиновницею. У 90-тих та двотисячних вона обіймала посаду заступника генерального прокурора України, а також очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за президента Леоніда Кучми. Також Ольга Колінько була одним із головних слідчих у гучній справі колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка. Їй декілька разів пророкували пост генерального прокурора України, але головне крісло ГПУ вона так і не отримала.

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