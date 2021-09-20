Загадкова смерть підприємниці з Полтави: ночувала в машині на узбіччі між селами, а потім зникла

Загадкова смерть підприємниці з Полтави: ночувала в машині на узбіччі між селами, а потім зникла

Тіло Анни знайшли на дні річки Ворскла.

Тиждень рідні, волонтери та поліція розшукували 35-річну Анну Соляник - підприємницю з Полтави. Мама сподівалася, що жінка просто поїхала влаштовувати особисте життя. Але тіло Анни знайшли на дні річки Ворскла. Ознак насильницької смерті експерти не виявили. Але в самогубство не вірять ні друзі, ані родичі.

Про це 20 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Анна була за 30 кілометрів від Полтави, де мешкала. Жила в машині між двома селами. Місцевим пояснила, що зламалася, від допомоги відмовлялася, казала, що за нею мають приїхати. Заходила до місцевого магазину по продукти.

У машині Анна прожила три дні, кажуть місцеві, а потім зникла.

Машина стояла порожньою. Селяни навіть на це не звернули уваги.

Але, коли на сполох забила матір Анни, жінку почали розшукувати по Полтавщині. Поліція і волонтери прочісували місцевість там, де її бачили востаннє - поблизу села Сем’янівка - і знайшли мертвою в річці Ворскла.

"Ознак насильницької смерті не було. Ми отримали висновок, що жінка загинула внаслідок утоплення", - зазначив речник Полтавської обласної поліції Юрій Сулаєв.

Авто, в якому три дні жила Анна, забрав власник. Як виявилося, жінці машина не належала. Що їх пов'язувало - невідомо. Чоловік розповідати не став.

Ніколи ні на що не скаржилася, багато працювала, була керуючою кількох продуктових магазинів у Полтаві. Так кажуть про Анну її подруги. У те, що могла накласти на себе руки - не вірять.

"Це не та людина, яка може накласти на себе руки, втопитися. Чому поїхала саме в ту сторону - незрозуміло. Чи ховалася від когось, чи погрожував хтось", - припускає подруга загиблої Марина Сергєєва.

Анну поховали у Вознесенську на Миколаївщині, де живе її мама. Попри те, що ознак насильницької смерті на тілі не виявили, поліція розслідує кримінальне провадження за статтею умисне вбивство.

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