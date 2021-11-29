Загадкове убивство на Рівненщині: невідомий до смерті забив чоловіка разом із його собакою

Загадкове убивство на Рівненщині: невідомий до смерті забив чоловіка разом із його собакою

Мотив і причетних до вбивства Олексія нині встановлюють у поліції.

На Рівненщині розшукують невідомого, який до смерті забив чоловіка разом із його собакою. Родичі і сусіди не можуть збагнути мотиву: 56-річний Олексій ворогів та боргів не мав, а з його помешкання нічого не зникло.

Про це 29 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, посеред ночі до прибудови пана Олексія завітав невідомий. Цеглою вибив вікна. На гуркіт вибіг господар. Тут його і чекав убивця, кажуть у поліції.

Родичів пана Олексія повідомила сусідка уже зранку, яка першою і натрапила на місце злочину. Син викликав поліцію.

Злочинець забив до смерті палицею чоловіка і його домашню улюбленицю – собаку Муху. Хто і за що міг так розправитися з чоловіком і його собакою - ані родичам, ані сусідам невтямки. Це не було пограбування - з помешкання нічого не зникло.

Жив Олексій з песиком у прибудові, кажуть родичі, поки в квартирі ремонт робили. Інколи міг випити, однак віднедавна взагалі покинув.

Мотив і причетних до вбивства Олексія нині встановлюють в поліції.

У Рівненській області розшукують невідомого, який до смерті забив чоловіка разом із його собакою

Водночас всі, хто знав Олексія тепер пильно приглядаються до спільних знайомих, чи бува хто дивно не поводиться. Впевнені, злочин вчинив не чужий.

Сподіваються, убивцю найближчим часом знайдуть. Йому загрожує до 15 років за гратами.

Нагадаємо:

У селі Мигія на Миколаївщині між батьком та сином сталася сварка, яка закінчилася вбивством.

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