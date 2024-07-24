Загадкове зникнення 20-річного студента на заході України: адвокат назвав моторошні версії

За однією з версій до зникнення хлопця начебто причетний ТЦК, військові це спростовують.

На заході України за загадкових обставин зник 20-річний студент Олександр Гашевський, який декілька днів був на відпочинку у горах Прикарпаття, а потім автобусом повертався додому у Львів. Ця історія набула резонансу після того, як про неї на своїй сторінці в Telegram розповів колишній нардеп Ігор Мосійчук та ще декілька користувачів. Мосійчук припускає, що хлопця могли побити та викрасти, а причетними до цього можуть бути начебто працівники ТЦК.

Батько хлопця, Микола Гашевський, та адвокат родини Олег Веремієнко припускають, що до зникнення можуть бути причетні начебто працівники Верховинського ТЦК Івано-Франківщини.

Наприклад, адвокат Олег Веремієнко інформацію про зникнення хлопця опублікував у себе на сторінці в соцмережі, а в коментарі для ТСН.ua висунув декілька версій того, як розгортались події. Одна з них – студента Гашевського могли побити та вбити після того, як начебто зняли на блокпосту з маршрутки. Інша версія - хлопця начебто могли викрасти та вилучити у нього…органи.

"Одна з наших версій така, що його могли продати на органи або випадково забили, а тіло потім закопали. Ми написали заяву до ДБР", - каже Веремієнко.

Та додає, що інформація про зупинку автобуса на блокпосту підтверджується словами свідків.

Через такі гучні заяви історія і набула резонансу.

Версія батька

"Мій син минулими вихідними їздив в Карпати. 14 липня він зателефонував та повідомив, що вже в автобусі та повертається назад, додому. Це єдине, що я розчув чітко, зв’язок був не дуже якісний. Через годину-півтори у нього вже був вимкнений телефон, більше я не зміг до нього дозвонитись. Телефон вимкнений і досі", - розповів ТСН.ua батько студента Микола Гашевський.

За словами Гашевського-старшого, після того, як син не повернувся додому, він написав заяву до поліції та звернувся за допомогою до адвоката.

Крім того, за даними Гашевського, під час пошуку сина було з’ясовано, що він дійсно сів до автобусу, маршрут якого пролягав через блокпост, на якому перебували працівники ТЦК.

"Йому 20 років. Мобілізувати студента нормальним чином вони не можуть, треба тільки бити та заставляти підписувати самому. Могли бити до смерті", - припускає Микола Гашевський.

На ключове питання про те, чи є докази того, що до зникнення його сина причетні працівники ТЦК, Микола Гашевський відповів так: "Явних доказів – ніяких. Але про сина мені протягом 10 днів нічого не відомо. Я телефонував до ТЦК, мені повідомили, що серед мобілізованих його немає. Зник він в районі Верховини. Виглядає так, що його десь забили в підвалі і все".

Гашевський-старший не виключає, що син міг стати і жертвою пограбування.

Про що кажуть військові

Джерела ТСН.ua в Міністерстві оборони звертають увагу та підкреслюють, що позиція батька Гашевського та захисника будується виключно на припущеннях.

За попередніми даними військових, серед тих, хто був запрошений вийти з рейсових автобусів для перевірки документів не було громадянина на прізвище Гашевський.

"Тобто працівники ТЦК не запрошували його вийти з транспорту. Є інформація, що в цього громадянина є право на відстрочку, це було з’ясовано під час перевірки документів, але ніхто його не затримував", - кажуть військові.

ТСН.ua звернувся за коментарем до Івано-Франківського ОТЦК з проханням прокоментувати ситуацію. Там нам запропонували направити інформаційний запит. ТСН.ua направив цей запит, відповіді на який ми опублікуємо, щойно вони будуть нам надані.

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Раніше повідомлялось про те, що Сирський зробив гучну заяву.

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