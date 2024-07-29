Загадкове зникнення 20-річного студента, який стояв на обліку ТЦК: батько припустив найжахливіше

Військові стверджують, що працівники ТЦК не мають відношення до зникнення хлопця.

Гучна історія загадкового зникнення львівського 20-річного студента Олександра Гашевського обростає новими подробицями.

Днями колишній нардеп Ігор Мосійчук та адвокат родини Олександра Олег Веремієнко висловили припущення про ймовірну причетність працівників Верховинського ТЦК до зникнення цього хлопця. Вони публічно заявили, що, начебто, його могли побити та викрасти військовослужбовці цього ТЦК під час перевірки документів, коли хлопець повертався з гірського відпочинку.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua батько студента, Микола Гашевський, станом на 29 липня доля його сина залишається невідомою, є лише непідтверджені припущення.

"Сьогодні, 29 липня, їду до слідчого. Слідчий мені повідомив, що десь знайшли тіло та треба їхати на впізнання", - каже Микола Гашевський.

Напередодні цього з’явилась неофіційна інформація про те, що тіло чоловіка начебто було знайдено румунськими прикордонниками в річці Тиса.

"Хіба кинули мертвого або напівмертвого", - припускає батько. Та додає, що мотивів у нього тікати закордон не було.

Своєю чергою, керівник, т.в.о. командувача військ оперативного командування "Захід" полковник Олександр Селецький у відповіді на запит ТСН.ua повідомив про ситуацію наступне:

"Громадянин Гашевський О.М. 14 липня 2024 року не перевірявся та не затримувався військовослужбовцями Верховинського ТЦК та СП чи (та) іншими представниками сектору безпеки (національної поліції, національної гвардії тощо)".

Також у відповіді полковника Олександра Селецького зазначено, що студент Гашевський не є порушником мобілізаційного законодавства.

"Враховуючи суспільний резонанс та в межах компетенції, виходячи з наявних даних Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" можемо засвідчити, що громадянин Гашевський Олександр Миколайович 2003 року народження офіційно зареєстрований у м.Львів та взятий на облік Личаківсько-Залізничним об’єднаним РТЦК та СП Львівського ОТЦК та СП у січні 2020 року та не є порушником військового обліку і значиться таким, що має право на відстрочку від призову. Іншою інформацією стосовно даного громадянина Івано-Франківський ОТЦК та СП не володіє", - каже Олександр Селецький.

Крім того, в оперативному командуванні "Захід" публічні дії Ігоря Мосійчука та Олега Веремієнка називають спекулятивними.

"Спекулятивні дії в інформаційному просторі громадянина І. Мосійчука та О. Веремієнко, які полягають у прямих звинуваченнях начебто незаконних дій представників Верховинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень та компетенцій", - резюмує Олександр Селецький.

Що кажуть правоохоронці

Своєю чергою, в ДБР, куди нещодавно звертався батько студента із заявою, в коментарі для ТСН.ua підтвердили факт звернення цього чоловіка.

"До Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, 23.07.2024 року надійшли заяви від Гашевського М.В. щодо зникнення його сина та можливої причетності до цього працівників Верховинського РТЦК та СП. За результатами вивчення заяв ознак складу кримінальних правопорушень, підслідних ТУ ДБР у місті Львові, не виявлено", - повідомила нам пресслужба ДБР.

Та додала: "Наразі заяви скеровано за підслідністю до Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Окрім цього, за фактом зникнення Гашевського О.М. відділом поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 19.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України".

Студентів можуть призвати до війська

Раніше повідомлялось про те, що нардеп жорстко "пройшовся" по роботі ТЦК.

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