Загадкове зникнення тисяч стільців з метро Києва: куди вони діваються

Від лютого 2023 по січень 2025 з 10500 стільців залишилося лише 3963.

Зі станцій метро Києва почали зникати складальні стільчики, якими благодійники забезпечили столичну підземку для більш комфортнішого перебування пасажирів під час повітряних тривог.

Про зникнення стільчиків розповідають станційні працівники, які зобов’язані видавати пасажирам розкладні меблі на час перебування на станції, коли вона працює в режимі укриття.

Враховуючи, що повітряні тривоги подекуди тривають годину-дві або більше, то стільчики для сидіння дуже виручають пасажирів. Беруть їх охоче, навіть по два для чотирилапих вихованців.

Стільчики користуються попитом не лише у пасажирів / Фото з соціальних мереж

"Забувають" повернути

Але, як кажуть у підземці, після "відбою" вони не дораховуються певної кількості стільчиків.

"Люди забувають їх віддати і забирають з собою. Моя колега наздоганяла одну бабусю вже на виході з метро і просила повернути стільчик. Тож "забувають" їх повернути дуже часто. Люди напевно бачать цей стільчик десь у себе на кухні чи планують його брати з собою на риболовлю чи пікнік", – розповідає ТСН.ua працівниця метро.

Зникають стільчики і після коротких тривог. Особливо невеличкі стільчики без спинки, які легко заховати під верхній одяг.

"Коли тривога – видаємо пасажирам стільчики. Буває, що до нас в укриття приходять цілими класами учні з сусідньої школи. Діти більше граються тими стільчиками, ніж на них сидять, інколи і ламають їх. Якщо тривога лише 20 хвилин, то ми більше часу витрачаємо, аби позбирати-поскладати всі стільчики та занести на склад", – розповідає працівниця метро.

Було понад десять тисяч, а залишилося майже чотири

На запит ТСН.ua у Київському метрополітені повідомили, що у рамках пілотного проєкту у лютому 2023 року, Міжнародна організація з міграції передала 10500 штук розкладних стільців (з них: 4200 шт. – зі спинкою та 6300 шт. без спинки), а ще 1500 ковдр та 1500 матраців для тимчасового розміщення людей на станціях Київського метрополітену під час повітряної тривоги.

Розкладних стільчиків у метро стає все менше / Фото ТСН,ua

"Всі 46 підземних станцій отримали ці речі у відсотковому співвідношенні до кількості громадян, які користуються тими чи іншими станціями для укриття. До прикладу на станції, які розміщені поблизу спальних районів видано більшу кількість речей", – повідомив ТСН.ua Дмитро Пінчук, заступник начальника КП "Київський метрополітен".

Посадовець зауважує, що дійсно мають місце випадки неповернення громадянами складальних стільців, після отримання сигналу "відбій повітряної тривоги". Та додає, що частина стільців через інтенсивне використання вже не придатна для подальшої їх видачі.

"Станом на 1 січня 2025 року на станціях метрополітену знаходиться 3963 розкладних стільців. З них: 1470 штук – зі спинкою та 2493 без спинки", – зазначає Дмитро Пінчук.

Підприємство нагадує пасажирам про важливість дбайливого ставлення та повернення речей після відбою повітряної тривоги.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у метро Києва померла людина: що відомо.

З'явилися кадри з київського метро під час ракетної атаки

Читайте також: