Загадкові вибухи у Києві: науковець пояснив, що це було і до чого тут швидкість "Кинджала"

Сьогодні, 26 вересня, під час повітряної тривоги у Києві пролунали потужні вибухи, які дуже добре чули мешканці.

В КМВА запевняють, що у місті ППО не працювала. Що саме стало причиною гучних звуків – у військовій адміністрації не повідомили, але зауважили - відповідь на це питання мають дати компетентні фахівці.

ТСН.ua поцікавився, що могло бути причиною вибухів у Києві у фахівців Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України.

Вибухи були від роботи ППО?

Вчені кажуть, що відповісти однозначно, що було причиною вибухів у столиці, складно, але більше схиляються до думки, що це імовірно – результат роботи ППО, можливо, на підступах до міста.

"Мені здається, що це все-таки була спроба збити "Кинджал", який летів над Києвом, бо зазвичай вони летять "в лоб" нашій ППО. Можливо, були випущені ракети, які не влучили у ціль і відбулася їх самоліквідація. І саме ці вибухи й почули кияни", – розповідає ТСН.ua Дмитро Гринь, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України.

За словами Дмитра Гриня, "Кинджал", летить прямолінійно, без змін. І росіяни запускають їх так, щоб не можна було швидко визначити траєкторію польоту та збити.

"Умовно кажучи "Кинджал" запускають під певним кутом по маршруту Бровари-Київ-Старокостянтинів. Тож при цьому траєкторію польоту вирахувати просто неможливо, бо ракета летить швидко і фактично у лоб нашій ППО. Тож очевидно, що цього разу була спроба збити ракету. Але так це чи ні, я не можу стверджувати однозначно. Це війна – росіяни роблять все, щоб обійти нашу ППО, а наші захисники докладають максимум зусиль, щоб збивати ворожі ракети", – пояснює вчений.

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Версія про звук від "Кинджала"

Існує ще одна версія, що вибухи у Києві пов’язані з тим, що "Кинджали" пускають з великої висоти і вони заходять в щільну атмосферу на швидкості понад 7000 кілометрів на годину, що спричиняє такий звуковий ефект, схожий на вибух.

"З точи зору фізики такий ефект дійсно існує. У соціальних мережах лунають думки про те, що раніше "Кинжали" теж літали високо над Києвом, тому скептично ставляться до такого пояснення вибухів", – зазначає Дмитро Гринь.

Природу та характеристику вибухів треба вивчати

Вчений відхиляє можливість, що вибухи мали природній характер, тобто були звуками грому. А загалом, додає, що варто хоча б теоретично розрізняти природні та механічні вибухи, якщо запровадити їх скрупульозне вивчення.

"Потрібно записувати звуки. Виходячи, так би мовити з того, що перше – може бути випадковістю, друге – співпадінням, а третє – закономірністю. Тому записувати звуки потрібно у трьох окремих місцях, щоб це підтверджувалося або не підтверджувалося. А ще краще у 5 місцях. Тоді можна аналізувати звукові хвилі та визначати, що за звук був насправді", – зазначає Дмитро Гринь.

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Він додає, що за звуковими подіями потрібно слідкувати, аналізувати та вивчати.

"Наприклад, на Українській Антарктичній станції "Академік Вернадський" встановлено акустичне обладнання, за допомогою якого фахівці слідкують за звуковими подіями, а також паралельно за сейсмологічними. Вони, до речі, поєднуються і до аналізу беруться спільно", – каже вчений.

Шукати "Шахеди" за звуком

За словами Дмитра Гриня, такі пристрої дуже актуальні для України в умовах війни. Особливо, для визначення місцезнаходження "Шахедів" за їх характерними звуками.

"Відомо, що при наявності великої кількості мікрофонів можна відслідковувати переміщення "Шахедів" саме по звукових сигналах у двох або трьох вимірному просторі польоту. Але для цього у фахівців має бути відповідний досвід та обладнання", – пояснює науковець.

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Як можна розпізнавати звуки вибухів

Вчений додає, що завдяки обробці сейсмічних сигналів та аналізу даних, можна розрізняти сліди та характеристики вибухів, які сталися сьогодні у Києві.

"Це можна робити завдяки аналізу у спектрально-часовому та спектрально-просторовому вимірах. Адже приліт ракети – це одна звукова характеристика, а збиття ракети у повітрі – зовсім інша, вона навіть може бути подвійною, тобто окремо вибух від ракети, яку збили, і та, якою збили. Щоб робити такі дослідження у фахівців має бути відповідний досвід та сучасне обладнання", – підсумовує Дмитро Гринь.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві під час тривоги чули схожі на вибух звуки: що це було.

Новини ТСН 12:00 26 вересня. Рій Шахедів на Київ, Прикарпаття без світла і ковтання гайкових ключів

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