Загадковий міні-HIMARS у Києві: власник розповів, чи стріляє установка (фото, відео)

Киян заінтригувало загадкове авто Volkswagen, яке їздить по місту з міні-HIMARS на багажнику. Сайт ТСН.ua поспілкувався з власниками незвичного авто. Забігаючи наперед скажемо, що установка не справжня, а ось ціль такої "прикраси" має сенс в умовах війни.

Незвичний автомобіль їздить вулицями Києва вже три дні. Але тільки-но Volkswagen з міні-HIMARS зупинився біля підземного переходу на Майдані Незалежності, як нас одразу оточило декілька чоловік, які фотографували автомобіль і робили на його фоні селфі.

Ідея створення такого креативного автомобіля належить Антону Скуратову, блогеру, волонтеру та співзасновнику благодійному фонду і його партнерам-волонтерам.

"Установка точно не стріляє – це муляж. Наша креативна команда створила цю незвичну конструкцію HIMARS-mini разом з партнером-блогером Антоном Іванько, який допомагає нашим артилеристам. Ці хлопці на фронті використовують HIMARS. Вони забирають частину справжньої установки, яка вилітає після пострілу. З цього металу роблять сувенірні годинники. Ці установки сильно впливають на хід війни. Тому ми вирішили подякувати нашим артилеристам, а також нашим американським партнерам, які надають нам цю ефективну зброю. Сувенірні годинники зі справжніх частин HIMARS – це подяка людям, які донатять кошти на ЗСУ", - пояснює нам Антон Скуратов.

Сама конструкція на багажнику – це бутафорія, звичайний муляж. Його надійно закріпили болтами.

"Це точна копія HIMARS. Але ми пішли далі і встановили спеціальний механізм. Завдяки йому установку можна піднімати і опускати. Все це для привернення уваги. Установку можна навіть гірляндою прикрасити, що ми вже робили. Цей проект створений для привернення уваги до збору коштів для наших артилеристів, які зараз воюють на фронті. Їх потреби збільшуються, а можливості людей зменшуються. Тому потрібно допомагати", - каже один із авторів ідеї незвичного автомобіля.

Таким чином, хлопці хочуть привернути увагу до волонтерського збору коштів на потреби артилеристів.

"Поки така установка одна. Ми плануємо після збору коштів продати її на аукціоні, а гроші передати на потреби ЗСУ. Якщо хтось захоче собі таку установку для привернення уваги, ми готові допомогти. Перед тим як виїхати на вулиці Києва з цеху, де встановлювали міні-HIMARS, ми звернулись до патрульної поліції і поінформували про свої наміри. В поліції нам лише побажали гарного збору. Що це не зброя, знали в поліції і в КМДА", - розповідає Антон Скуратов.

Блогер додає, що кияни дуже позитивно реагують на установку. Люди фотографують автомобіль, махають руками, а військові просто у захваті від такої ідеї.

Нагадаємо, раніше загадковий міні-HIMARS помітили на Софійській площі в Києві.

По Києву їздить загадковий міні-HIMARS: як він виглядає

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