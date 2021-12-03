Загадковий мор лебедів у Вінницькій області: що показала експертиза та кого підозрюють селяни

Загадковий мор лебедів у Вінницькій області: що показала експертиза та кого підозрюють селяни

В районі вже створили комісію, загибеллю птахів зацікавились і в поліції.

Більше сотні мертвих лебедів знайшли на ставку у Северинівці на Вінниччині. Селяни припускають, птахів спеціально отруїли або ж навіть перестріляли. І підозрюють орендарів водойми. Підприємці виправдовуються, мовляв самі хочуть дізнатися причину - одного лебедя віддали на експертизу.

Про те, чи виявила вона причину масового мору - 2 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Спочатку місцеві помітили кількох мертвих лебедів, а за два дні розповідають, берег був буквально встелений птахами.

Величезну водойму лебеді облюбували давно, розповідають селяни. Тут багато риби, а ще є місця де вода не замерзає, тому пернаті навіть зимують тут. Цьогоріч популяція значно збільшилась .

Розвелось забагато, тому заважали і їли рибу, вважають селяни. Підозрюють, що до раптової смерті птахів причетні орендарі водойми.

Орендарі звинувачення відкидають. Мовляв, самих вразив раптовий мор.

Тим часом в районі створили комісію, мертвих птахів спалили, одного віддали на експертизу. Вогнестрільного поранення у лебедя не виявили. Як і пташиного грипу. А від чого він загинув ще з'ясовують.

Новини Вінницької області: на ставку знайшли понад сотню мертвих лебедів

А от орнітолог схиляється до висновку, що це було отруєння. Олександр Островський припускає, що можливо якась речовина була злита у водойму, що і спровокувало загибель птахів, а зважаючи на масовість - можна говорити, що зроблено це умисно.

Мором лебедів зацікавились і в поліції.

Своєю чергою селяни готові цілодобово чергувати біля ставка. Ще одного знайденого загиблого птаха хочуть віддати на свою, незалежну експертизу.

Нагадаємо:

Про мор птахів в "Асканії-Новій" стало відомо у січні цього року. Виявилося, що вони загинули через отруту для гризунів. Слід зауважити, що поліція розслідує два кримінальні провадження за фактами загибелі на території заповідника.

Читайте також: