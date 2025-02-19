Загадковий пасажирський літак з Москви зафіксували в небі над Україною: що відомо

В небі над Україною продовжують виявляти пасажирські літаки, які нібито перетинають закритий повітряний простір нашої країни. Нещодавно, за даними Flightradar24, пасажирський літак пролетів аж декілька областей на заході України.

Проліт через захід України

Пасажирський лайнер летів з Москви до Туреччини. За даними моніторингового сервісу, турецький авіалайнер прямував з Білорусі і пролетів у закритому повітряному просторі України над Волинською, Львівською, Тернопільською, Івано-Франківською, Закарпатською областями.

Зазначимо, що такі дивні "польоти" російських та білоруських авіалайнерів фіксуються дуже часто під час війни моніторинговими сервісами, незважаючи на те, що повітряний простір України закритий для польотів.

Пасажирські борти, за даними Flightradar24, раніше помічали на сході, півдні та заході України.

Чому подібне відбувається

Фахівці кажуть, що таке відбувається через те, що пасажирські авіалайнери, які пролітають поруч з кордонами України, передають неправильні координати через GPS-спуфінг, а реально до нашого повітряного простору не залітають.

Експерти з авіації зазначають, що поблизу наших кордонів ведеться активна радіоелектронна боротьба, і через це літак дає неправильні координати про своє місцеперебування, які ретранслює Flightradar. А вже справа користувача – вірити у реальність такого польоту чи ні. Насправді ж проліт у закритому повітряному просторі України дуже небезпечний для пасажирських літаків – їх можуть збити сили ППО.

Авіаційний експерт Валерій Романенко так пояснює повідомлення про проліт пасажирських літаків над територією України, які фіксує Flightradar:

"Через роботу засобів РЕБ транспондери пасажирських літаків, які пролітають поряд з нашими кордонами, дають спотворені координати про своє місцеперебування. Саме тому на Flightradar періодично з’являється інформація, що в наш повітряний простір начебто залетів російський чи білоруський авіалайнер. Або ж на заході країни фіксуються пасажирські літаки інших держав", – зазначає Валерій Романенко.

Що кажуть в Украерорусі

Втім, моніторингові сервіси і надалі фіксують пасажирські авіалайнери над Україною. Останнім часом було декілька таких фіксацій.

ТСН.ua поцікавився в Украерорусі, чи дійсно пасажирські літаки можуть так часто залітати у повітряний простір України.

"З першого дня війни усі питання щодо використання повітряного простору варто скеровувати до Повітряних Сил", – повідомили ТСН.ua в Украерорусі.

Що кажуть в Повітряних Силах

У Повітряних Силах, ще жодного разу не повідомляли про порушення повітряного простору України пасажирськими літаками інших держав. Відповідно, це свідчить про те, що таких порушень не було. А вже справа користувачів – довіряти чи ні різноманітним моніторинговим сервісам, які "фіксують" такі польоти.

"Ми користуємося власними системами виявлення повітряних цілей і вони набагато точніші та надійніші від різних моніторингових сервісів. Порушень повітряного простору України пасажирськими літаками не було виявлено. Авіалайнери звісно ж пролітають біля кордонів України на безпечній відстані, але у наш повітряний простір не потрапляють", – повідомили ТСН.ua у Повітряних Силах.

Раніше ТСН.ua розповідав, що над Україною знову помітили пасажирський літак з РФ: що сталося.

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