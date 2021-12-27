Загадковий стовп Кацхі: у Грузії церкву збудували на вершині 40-метрової скелі

Стовп Кацхі — один із маловідомих, але неймовірних об'єктів для туристів.

Стовп Кацхі у Грузії височіє на 40 метрах над землею і приваблює туристів зі всього світу. На вершині збудована церква і монастир.

Про незвичайний туристичний об’єкт Грузії йдеться в матеріалі ТСН.ua.

Історія стовпу Кацхі

"Кацхі" в перекладі зі сванського означає "вершина". За словами істориків, до появи християнства Грузії це місце шанувалося як храм бога родючості.

Невідомо, хто збудував храм на вершині монолітної вапнякової скелі. Проте до наших днів дійшло його послання, висічене в камені: "Я величезний грішник, тому збудую на стовпі два будинки: один для Бога і один для ченців". Археологи встановили, що це сталося між VI та VIII століттями.

Після Османського вторгнення церкву закинули. У 1944 році альпіністи піднялися на стовп і побачили руїни храму. У 1990-х роках релігійне життя на вершині стовпа відродилося. Сучасна церква зведена на зразок старого храму на межі ХХ-ХХІ століть.

Сучасний стан

Крім храму, на стовпі Кацхі є старовинний льох для вина, склеп, який колись виконував функції усипальниці, а також частині зовнішньої стіни фортеці. В основі гори висічено Болніський хрест, який датують VІ ст.

Підйом на стовп вважається занадто небезпечним, тому священники неохоче водять до своєї обителі відвідувачів. Крім того, туди категорично заборонений вхід жінкам, адже там розташований діючий чоловічий православний монастир. Так монахи хочуть вберегтися від "спокуси".

Керівник монастиря отець Іларіон розповів CNN: "Патріарх видав указ, згідно з яким тільки ченці можуть входити до церкви на вершині стовпа. Поки він не скасовує цього указу, ми не маємо права пускати відвідувачів".

Проте у Мережі пишуть, що дуже рідко, за дозволом настоятеля, декого все ж пускають на вершину.

Щоб потрапити до храму на стовпі, потрібно піднятися на 40-метрову висоту металевою драбиною. Як у VIII столітті сюди піднімалися монахи, залишається загадкою.

Незважаючи на обмеження до підніжжя стовпа, приїжджають багато туристів. Поруч збудували ще одну церкву і невеликий музей із різними артефактами та фотографіями.

Нагадаємо, що Нова Зеландія вперше за майже два роки відкривається для туристів.

Читайте також: