Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"

Київ оговтується від нічного масованого ракетного удару, якого завдала Росія 21 березня винятково по столиці. Враховуючи, що подібних атак не було вже 44 дні, можна зробити висновок, що до її проведення путінські посіпаки ретельно готувалися. Адже запустили по місту 31 ракету – 2 балістичні і 29 крилатих. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що всі вдалося збити в межах міста та області.

Результат чергового терористичного акту росіян – спалені автомобілі, вибиті шибки в десятках житлових будинків, пожежі, які спалахнули від уламків збитих ракет. 13 киян отримали поранення, чотирьох госпіталізували, на диво минулося без загиблих.

Цілили по урядовому об’єкту?

За словами військового експерта Ігоря Романенка, нічний ракетний удар росіян має декілька незвичних особливостей.

"Ворог під час атаки застосовував різні типи ракет – крилаті та балістичні. Їх запускали з 11-ти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а балістичними вдарили з пускових наземних установок. Тому можу сказати, що удар був комплексним, а ціллю став Київ, але не просто як площа. Застосовувалися ракети, які можуть точно влучити у визначену ціль. Тобто вони летіли для ураження конкретних точок на мапі Києва. Це могли бути інфраструктурні, військові та урядові об’єкти", – розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Наслідки удару по Києву 21 березня / Фото: Управління ДСНС Києва

Путін отримав ляпас і злиться

Він переконаний, що атака на Київ була організована за вказівкою Путіна.

"Російський диктатор перед виборами отримав гарний ляпас у вигляді прориву російських добровольців до Бєлгородської та Курської областей. З РДК не можуть впоратися його славетні вояки, і все це бачить населення Росії. Тому Путін вирішив вчергове показати "могутність" – обстріляти мирне місто. Його війська вже декілька днів завдають ударів по Сумщині, обстрілюючи прикордонні населені пункти України – застосовують потужну артилерію та ракети С-300, фактично випалюючи ці українські поселення. Цього Путіну виявилося замало, тому підрахували кількість виготовлених і заощаджених ракет, його генерали організували удар помсти по Києву", – зазначає Ігор Романенко.

Окупанти ракетами атакували Київ / Фото: Управління ДСНС Києва

"Зірковий удар" по Києву

Особливість цього ракетного удару, за словами експерта, не лише в різних типах використаних ракет, а ще й у тактиці – ворог спланував "зірковий удар".

"В середовищі фахівців з ППО цю тактику називають "зірковим ударом" – це коли засоби повітряного нападу заходять на об’єкт з усіх боків одночасно. Ворог запускає ракети в різний час, вони летять по своїх маршрутах, маневрують, обходять столицю і начебто йдуть на захід. Але насправді – це маневр, бо ракети курсують у сусідніх регіонах. Вони чітко розраховані по часу і в потрібний момент всі одночасно летять до цілі, в цьому разі на Київ", – пояснює Ігор Романенко.

Росіяни зранку 21 березня завдали масованого ракетного удару по Києву / Фото: Управління ДСНС Києва

Він додає, що різновид масованої ракетної атаки під назвою "зірковий удар" ставить за мету спричинити паніку або хаос серед бійців ППО та прорвати оборону.

"Коли підрозділ ППО зайнятий обстрілом однієї цілі, а в цей час з протилежного боку з’являється ще декілька повітряних об’єктів – це може збити з пантелику, викликати паніку у бійців. Тобто тактика "зіркового удару" ставить у складні умови військових, які керують роботою зенітно-ракетного комплексу, адже їм потрібно робити обстріли цілей з усіх боків і одночасно визначатися, яка ракета ближче, а яка ще на підльоті. Це дуже складне завдання", – зазначає Ігор Романенко.

Наслідки обстрілу Києва / Фото: Управління ДСНС Києва

Імітація повторних пусків

Він додає, що цього разу під час атаки ворог зімітував ще й фальшиві пуски ракет на Київ – все це робиться, щоб перевантажити нашу систему ППО.

"Під час ракетної атаки важко розібратися – де вдавана ціль, а де бойова, тут важливо не піддатися паніці і чітко орієнтуватися, бо поки ти будеш обстрілювати фальш-ціль, бойова долетить до точки призначення. Враховуючи застосовану росіянами кількість ракет – 31, цей ракетний удар для відбиття був досстатньо важким", – розповідає Ігор Романенко.

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Експерт додає, що наші бійці гідно впоралися, але все ж деякі з ракет вибухнули, залишивши велетенські вирви в Шевченківському та Святошинському районах.

Дивний свист ракет чи нова зброя?

Тим часом у соціальних мережах користувачі публікують аудіозапис прольоту ворожої ракети, яка має характерний і дивний свист. Він зовсім не схожий на ті, що кияни вже багато разів чули під час повітряних атак окупантів за два роки. Навіть депутати Верховної Ради України між собою обговорюють новий звук ракети.

"Всі ми чули якийсь новий звук, свист, який передував сильним вибухам. Можливо, так звучить ракета в повітрі. Росіяни, знайте, ми ніколи не забудемо цих нічних звуків, від яких прокидаєшся, вдивляючись у темне небо. За секунду до спалаху. І не пробачимо вам безсонних ночей наших дітей", – написала на своїй сторінці в соціальній мережі народна депутатка Ірина Геращенко.

"Я теж прослухав запис звуку цієї ракети. Так, він відрізняється від "газонокосарки", як ми називаємо "Шахеди". За звуком важко сказати, що це за ракета. Також звук відрізняється від крилатої ракети, бо вона повільніша і має характерний звук з шипінням. Гадаю, що це може бути балістична ракета, тобто гіперзвукова, коли її швидкість від 5 махів (швидкості звуку) і більше", – розповідає Ігор Романенко.

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Чому "Кинджал" не міг так просвистіти?

Військовий експерт розтлумачує, що, наприклад, російська ракета "Кинджал" вважається квазі-гіперзвуковою, тобто "нібито".

І пояснює чому: "Сам собою "Кинджал" – це той самий "Іскандер", але модифікований таким чином, що він приєднується до літака МіГ-31К. Це робиться для того, щоб до швидкості ракети додавалася вже в повітрі швидкість літака, бо сама собою ця ракета має меншу швидкість ніж 5 махів, а в разі запуску з літака швидкість "Кинджала" перевищує 5 махів. Саме тому цю ракету набагато важче знищити, ніж крилату", – розповідає військовий експерт.

Наслідки обстрілу Києва 21 березня / Фото: КМДА

Знову був "Циркон"?

Ігор Романенко зазначає, що саме нова російська ракета "Циркон" має більшу швидкість, ніж "Кинджал".

"Росіяни вже завдавали ударів "Цирконом" по Києву. Такі ракети навіть без літака можуть розвивати швидкість понад 5 махів. Подейкують, що її швидкість – 8 махів, але остаточно це невідомо. Такі ракети можна збивати лише протиракетними комплексами Patriot чи SAMP-T. Але, на жаль, їх у нас дуже обмаль. Гадаю, що кияни чули звук саме такої швидкісної ракети, а чи був це саме "Циркон", чи південно-корейська ракета – мають визначити фахівці", – підсумовує Ігор Романенко.

Через падіння уламків російських ракет у Києві є руйнування / Фото: КМДА

Нагадаємо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом і в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.

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