Загадковий вибух у Києві: хто орендував приміщення і що там сталось насправді

У неділю зранку пролунав вибух у Голосіївському районі Києва. У місцевій адміністрації повідомили, що двоповерхова будівля автопідприємства зруйнована.

Що там сталося та чи є загиблі - дізнавалася кореспондентка ТСН Дар’я Божко

У Києві 2 людини загинуло і будівля напівзруйнована. Все через потужний вибух. Він стався на території автотранспортного підприємства. На місці працює поліція, кінологи та рятувальники.

Пожежі не було, лише дим - розповідає очевидець Борис. Чоловік вже декілька років працює на підприємстві вахтером і в неділю теж вийшов на зміну.

"Грохот був і взлетіло все. Я побіг туди після вибуху. Тут збігалися люди, які там були. Говорять, не підходіть, не дай Бог, там другий вибух", - каже Борис.

Місце вибуху

Свідком гучного ранку став і Сергій Захарін - чоловік винаймає приміщення на підприємстві майже 5 років - виробляє бункери. Каже, що вибух стався у сусідньому цеху.

"Щось дуже сильно вибухнуло. Це було орендне приміщення. І це, до речі, десь два тижні орендарі тут були. Ось результат. Це не якийсь балон, це явно щось вибухове. Балон такі наслідки не зробить, це точно. Вибухова хвиля не пройшла повз приміщення", - каже Сергій Захарін, підприємець

Із сусідами Сергій не знайомий, тож чим вони займалися не знає. Він і його колега Олег поділилися, що нові підприємці були відлюдкуватими.

"Я собі займався своєю справою, а вони там поруч. Вони не йшли особливо на контакт. Ні з ким", - каже Олег.

Припускали, що на підприємстві вибухнув газ, втім за годину спростували інформацію. Рятувальники розбирали завали понад 6 годин, втім причини вибуху досі не повідомили.

У Києві пролунав вибух

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