Загадковий ялинковий злодій: у Миколаєві невідомий зрізає дерева в парку і залишає їх на місці злочину

Загадковий ялинковий злодій: у Миколаєві невідомий зрізає дерева в парку і залишає їх на місці злочину

Поліція та місцеві жителі розшукують загадкового ялинкового злодія.

У Миколаєві невідомий спилює ялинки в місцевому парку та залишає їх на місці злочину. Місцеві жителі підозрюють, що це робиться для того, щоб забудувати парк, проте влада це заперечує.

Про це 17 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У лісопарку в Миколаєві спиляли вже 10 дерев

Сосновий ліс, де орудує злочинець, висаджували півстоліття тому самі ж жителі. Це – єдина паркова зона на весь великий житловий масив. Відомо, що ялинковий злодій щоночі в парку спилює одне дерево. Після себе він залишає пеньок, заввишки у людський зріст, та дерево.

Місцеві жителі розповідають ТСН, що першу ялинку в парку спиляли ще минулого тижня. І відтоді щоночі там меншає на одне дерево.

"Ми порахували, що вже 9-10 дерев та спиляли", - каже місцева жителька Валентина Драніцина.

Новини Миколаєва: невідомий щоночі спилює по ялинці у сосновому ліску

Місцеві жителі додають, що цей лісок для них є важливим, оскільки тут гуляють люди, які перехворіли коронавірусом, бо медики рекомендують їм дихати хвоєю.

Місцеві жителі не розуміють, навіщо нищити дерева та побоюються, щоб на місці парку не звели котеджне містечко.

Влада запевняє, що лісопарк не забудують

Проте чутки щодо розпаювання лісу влада одразу спростовує. Голова адміністрації Корабельного району Миколаєва Олександр Цуканов розповідає, що лісок не забудовуватимуть, а злодій на його думку, просто заготовляє таким чином дрова.

Поліція та місцеві жителі розшукують загадкового ялинкового злодія

Але чому ж тоді не забирає вже спиляні дерева - відповіді немає. Посадовець вже звернувся до поліції і копи організували патрулювання лісу. Сьогодні під ранок кажуть, що навіть побачили здалеку чоловіка, який пиляв дерево. Але він встиг втекти.

"Наші співробітники побачили підозрілу особу, але наздогнати її чи затримати не вдалось. Враховуючи нічний час, прикмет для впізнання, на жаль, немає. Транспортного засобу не було помічено", - каже заступник начальника третього відділення Миколаївського районного управління поліції Олександр Сиротін.

Місцеві теж жителі організували чергування у лісі. Кримінальне провадження поліція поки не відкривала. Але патрулювати ліс і копи, і місцеві обіцяють до того часу, поки не упіймають ялинкового злодія.

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