Загальна мобілізація в Києві: у КМВА розтлумачили обов'язкову явку до ТЦК впродовж 10 днів

В соціальних мережах кияни продовжують обговорювати загальну мобілізацію, а саме наказ начальника Оболонського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Олексія Привала, в якому йдеться про обов’язок військовозобов’язаних з’явитися до ТЦК у 10-денний термін.

Сайт ТСН.ua звернувся за роз’ясненнями до Київської міської військової адміністрації, щоб прояснити, чи дійсно всі військовозобов’язані мають у 10-денний термін прибути до ТЦК та СП.

Наказ Оболонського районного РТЦК та СП у місті Києві

Що кажуть в КМВА?

В Київській міській військовій адміністрації нам відповіли, що в основному Законі України – Конституції України, в Статті 65 чітко зазначено: захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

"Підкреслюємо, не бажанням, а обов’язком! 24 лютого 2022 року Указом Президента оголошено загальну мобілізацію по всій території України. 2 травня 2023 року Указом Президента України строк дії воєнного стану та загальна мобілізація продовжена на 90 діб. Тобто вона постійно триває", - зазначили у відповіді на запит ТСН.ua в пресслужбі КМВА.

В Київській військовій адміністрації додають, що мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими частинами комплексу заходів, які здійснюються з метою забезпечення оборони держави.

"Тобто, усі громадяни України (які підлягають призову по мобілізації), які не мають оформленої відстрочки від мобілізації – обов’язково підлягають мобілізації. Процес мобілізації має підготовчі заходи, а саме – уточнення персональних даних, проходження військово-лікарської комісії, тощо. Лише після проходження усіх необхідних процедурних заходів громадянин отримує відстрочку, мобілізаційний припис або інший документ", - повідомляють в КМВА.

Є обов’язок – захищати Вітчизну

Там підкреслюють, що всі громадяни, що підлягають призову по мобілізації мають виконувати свої обов’язки перед державою. І не шукати можливостей, ухилятися, а особисто сприяти захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Зокрема, з’являтися до ТЦК та СП.

"ТЦК та СП має законне право в будь-який спосіб оповіщувати військовозобов’язаних з’явитися для уточнення даних і проходження ВЛК. Бо згідно законодавства, в українців окрім прав, є ще й обов’язки. Військовий обов’язок включає дотримання правил військового обліку. І дуже дивно чути, що певна частина суспільства, журналісти та загалом певна кількість ЗМІ ставляться до мобілізації як до порушення якихось прав громадян, а не навпаки, як до обов’язку. Тому закликаємо бути законослухняними і докласти максимум зусиль для захисту країни. Тільки спільно ми здолаємо ворога, спільно прискоримо нашу Перемогу!", - зазначають у пресслужбі КМВА.

Що відомо про скандальний наказ?

Начальник Оболонського районного ТЦК та СП, полковник Олексій Привала зазначає, що наказ виданий у зв’язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

“Усім військовозобов’язаним, що проживають на території Оболонського району міста Києва та мають мобілізаційні розпорядження, або в разі отримання ними персональних повісток з’явитися в терміни та за адресами, що вказані в їхніх мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках або наказах”, – наголошують у центрі комплектування.

Крім того, прибути до центру наказують усім військовозобов’язаним, які не отримали персональних повісток, у 10-денний термін від дня опублікування документу, тобто до 29 червня 2023 року.

Тим військовозобов’язаним, які стоять на обліку в інших центрах комплектування та тимчасово перебувають на території району у зв’язку з будь-якими обставинами – також прибути до Оболонського РТЦК, йдеться в документі.

Наприкінці документу наголошується, що ухилянти несуть відповідальність згідно із законодавством України. Наводиться стаття 336 Кримінального кодексу. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років.

“В разі неявки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки без поважних причин вас буде притягнуто до відповідальності згідно з законодавством та передано для розшуку, затримання і доставлення до ТЦК та СП органами Національної поліції”, – попереджає полковник Олексій Привала.

Адвокат: для виклику в ТЦК потрібно вручити повістку

За словами адвокатки Марини Бекало, наказ начальника Оболонського територіального центру комплектування в частині оповіщення про виклик військовозобов’язаних до центру не відповідає порядку, передбаченому діючим законодавством, та не зобов’язує з’явитися за таким наказом до цього центру комплектування.

Вона пояснила ТСН.ua, що стаття 22 Закону про мобілізацію передбачає обов’язок громадян з’явитися до ТЦК та СП в терміни, зазначені в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях та повістках.

“Тобто громадянин має з’явитися до ТЦК СП у разі отримання ним документу про виклик, а не прочитати десь в оголошенні, розміщеному на паркані або в парадному свого будинку”, – зазначила Марина Бекало.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про наказ прибути до ТЦК за 10 днів: адвокат пояснив, що буде у разі ігнорування.

Читайте також:

В Івано-Франківську усім військовозобов’язаним дали 10 днів, щоб прибути до ТЦК

Мобілізація студентів цього літа: чи можуть вручити повістку тим, хто навчається

Мобілізація в Україні: що загрожує чоловікам, які виїхали з України під час призову