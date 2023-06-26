Загальна мобілізація в Києві: ТЦК видав наказ з'явитися впродовж 10 днів, що загрожує у разі ігнорування

Місцеві територіальні центри комплектування в Україні публікують накази про необхідність військовозобов'язаним з'явитися в 10-денний термін. Такий документ слідом за Івано-Франківськом з’явився в Києві – на сторінці Оболонського районного ТЦК у Facebook. Роздрукований наказ також розклеїли біля під’їздів, що викликало багато питань у місцевих. Утім, в столичному ТЦК роз’яснень не надали, а коментарі під публікаціями закрили.

ТСН.ua звернувся до адвокатки Марини Бекало з питанням, чи законний такий наказ. Пояснюємо, як зобов’язані діяти чоловіки призовного віку та що загрожує у разі ігнорування документу.

Про що йдеться в наказі

Начальник Оболонського районного ТЦК та СП, полковник Олексій Привала, зазначає, що наказ виданий у зв’язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

“Усім військовозобов’язаним, що проживають на території Оболонського району міста Києва, та мають мобілізаційні розпорядження або у разі отримання ними персональних повісток, з’явитися у терміни та за адресами, що вказані в їх мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках або наказах”, – наголошують у центрі комплектування.

Крім того, прибути до центру наказують всім військовозобов’язаним, які не отримали персональних повісток, у 10-денний термін з дня опублікування документу. Тобто до 29 червня 2023 року.

Тим військовозобов’язаним, які стоять на обліку в інших центрах комплектування, та тимчасово перебувають на території району у зв’язку з будь-якими обставинами – також прибути до Оболонського РТЦК, йдеться в документі.

Попереджають про кримінальну відповідальність

Наприкінці документу наголошується, що ухилянти несуть відповідальність згідно з законодавством України. Наводиться стаття 336 Кримінального кодексу. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

“У разі неявки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки без поважних причин вас буде притягнуто до відповідальності згідно з законодавством та передано для розшуку, затримання і доставки до ТЦК та СП органами Національної поліції”, – попереджає полковник Олексій Привала.

Наказ Оболонського районного РТЦК та СП у місті Києві

Що каже адвокатка

За словами адвокатки Марини Бекало, наказ начальника Оболонського територіального центру комплектування в частині оповіщення про виклик військовозобов’язаних до центру не відповідає порядку, передбаченому діючим законодавством та не зобов’язує з’явитися за таким наказом до цього центру комплектування.

Вона пояснила ТСН.ua, що стаття 22 Закону про мобілізацію передбачає обов’язок громадян з’явитися до ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях та повістках.

“Тобто громадянин має з’явитися до ТЦК СП у разі отримання ним документу про виклик, а не прочитати десь в оголошенні, розміщеному на паркані або в парадній свого будинку”, – зазначила Марина Бекало.

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Постанова Кабінету міністрів №1478 містить затверджену форму повісток. Її бланк передбачає розписку з особистим підписом особи про отримання повістки.

“Тобто така повістка є документом про виклик, який породжує обов'язок з'явитися до ТЦК СП у разі дотримання правильності її оформлення та порядку її вручення”, – роз’яснила ТСН.ua адвокатка.

Вказаною постановою також встановлений порядок вручення таких повісток військовозобов'язаним, а саме: вручення повісток під їх особистий підпис за місцем проживання (пункт 32 постанови).

Марина Бекало додала, що оповіщення також може бути реалізоване через роботодавця. У такому випадку він бере на себе обов’язок сповістити свого працівника. Роботодавець має винести відповідний наказ на підприємстві (установі чи організації), вручити працівнику повістку про виклик в ТЦК та СП, забезпечити його явку та відзвітувати до центру комплектування про здійснення всіх цих заходів (пункт 47 постанови).

“Іншого порядку вручення повісток, зокрема шляхом розміщення оголошення в публічних місцях, законодавством не передбачено. Тобто розміщення такого наказу не є законним способом оповіщення військовозобов’язаних, та відповідно, не несе за собою жодних правових наслідків для військовозобов’язаних у разі неявки до ТЦК СП”, – наголосила ТСН.ua Марина Бекало.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську усім військовозобов’язаним дали 10 днів, щоб прибути до ТЦК. Цей наказ наробив чималого галасу у суспільстві. Тому згодом в Івано-Франківську пояснили причини наказу. Згідно з повідомленням ТЦК та СП, такий "наказ видається щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження строку воєнного стану Указом Президента України".

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