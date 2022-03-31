Загарбницькі плани Кремля: ідея Путіна створити "радянську" Україну зі "столицею" у Харкові провалилася

Путін перекидає сили на Донбас, намагаючись зробити там котел, щоб змусити Україну, як після Іловайська та Дебальцево, підписати домовленість про капітуляцію.

Хоч ворог і говорив про відведення військ від Києва та Чернігова, розвідка Великої Британії прогнозує запеклі бої на околицях столиці найближчими днями. Та й Генштаб ЗСУ щось не помітив зменшення там активності росіян.

Зокрема на Сіверському напрямку ворог гатить з артилерії та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність. Хоча на Броварському напрямку помітно часткове відведення підрозділів у бік кордону з РФ.

Натомість американська розвідка (вони частково розсекретили доповідь своїх спецслужб) вважає, що радники Путіна навмисно дезінформують його щодо реального плачевного становища з їхніми військами в Україні і руйнівного впливу західних санкцій на російську економіку. Зокрема, за даними США, Путін не знав, що Міноборони і Генштаб вирішили використати строковиків, після чого між ним Шойгу та Герасимовим виникла серйозна напруга.

За словами директорки з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, США мають інформацію, що Путін відчуває себе введеним в оману російськими військовими. І все це відбувається тому, що його старші радники надто бояться сказати йому правду.

ТСН.ua вже писав, що Шойгу останнім часом не з’являється у публічному просторі. Подейкували навіть, що в нього інфаркт. Водночас міжнародна розслідувальна група Bellingcat періодично заявляє, що Путін, Шойгу та Герасимов поховалися у ядерних бункерах за Уралом. Перевірити це складно. А от про що точно відомо, так це про масштабні кадрові ротації, чистки та арешти серед найвищого військового складу в Росії.

Проте українців мало обходять розборки Путіна з такими ж воєнними злочинцями, як і він сам. Людей, особливо в Харкові, Маріуполі, Чернігові, Сумах та інших містах і містечках, які знаходяться на межі виживання, цікавить відповідь лише на одне запитання: коли нарешті закінчиться війна і весь цей жах припиниться?

Разом із експертами ТСН.ua регулярно аналізуватиме стан справ на фронті, до чого готуватися, скільки ще жити під ракетами, бомбами та артилерією, і коли нарешті російська армія загнеться.

Наразі ТСН.ua звернувся до експерта Національного інституту стратегічних досліджень Валерія Кравченка. Ми проаналізували стан справ на чернігівському та київському напрямках, де чекати найбільшої небезпеки, і який новий план визрів в головах кремлівських злочинців.

Київ-Чернігів. На думку Валерія Кравченка, не варто слухати заяви росіян про начебто відведення їхніх військ на київському та чернігівському напрямках. Навіть попри те, що до білоруського Гомеля почали звозити російських солдатів із радіаційним опроміненням з Чорнобильської зони відчуження, бо не дуже розумні та поінформовані путінські вбивці нарилися окопів у Рудому лісі.

За словами експерта, від самого початку Росію цікавив Схід, Харків і південний коридор. Тобто, Київ, як і Одеса, були двома додатковими "фейковими напрямками", де вони намагаються зробити оточення тощо. Але реального завдання взяти Київ чи Одесу у них немає.

"Те, що вони тут утилізують призовників, стару радянську техніку… У них її ще досить багато, тому вони це будуть продовжувати робити. Оточити Київ не вдалося передовсім через те, що встояли Чернігів і Суми. Наступальних дій на Київ я не очікую. Тобто, це все-таки більшою мірою додатковий театр військових дій. А основний для них – це Схід", - вважає Валерій Кравченко.

Оточення на Донбасі. Що росіяни хочуть зробити на Сході? За словами експерта, головна їхня мета зараз – це оточити наше основне угруповання в зоні ООС та відрізати лінії постачання і логістики. Тому зараз ворог кидає туди додаткові сили, примусово мобілізованих із "ДНР"/"ЛНР", причому сьогодні це відбувається масово.

Тому Валерій Кравченко підкреслює, що Україні треба витримати передовсім цю другу хвилю саме на східному фланзі. Росіяни хочуть створити ситуацію "Мінська". Коли Київ погоджувався на підписання перших та других Мінських домовленостей? Після Іловайська і Дебальцево.

Але є головна проблема – Маріуполь, який досі стоїть і скував значні сили РФ. Краматорськ, Костянтинівка, всі великі міста Донецької області зараз контролюються Україною. Тримається велика агломерація на Луганщині – це Рубіжне, Лисичанськ, Сєверодонецьк і Кремінна.

"Для Росії зараз кожен наступний крок – це програш. Путін потрапив у цугцванг", - підсумовує Валерій Кравченко.

"Новоросія" і "корейський" сценарій. Кілька днів тому начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зробив приголомшливу заяву: Путін може спробувати нав’язати Україні так званий "корейський" сценарій та зібрати всі окуповані території в єдине квазідержавне утворення.

Що таке "корейський" сценарій? Це фактично поділ по лінії між окупованими та неокупованими регіонами України. Тобто, спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї, бо захопити всю Україну Путіну не під силу.

"Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні", – говорив Буданов.

На думку Валерія Кравченка, якщо у Росії і були думки щодо якогось "корейського" сценарію, то зараз реалізувати його просто неможливо – росіяни явно вже не в тому стані. А на самому початку, за словами експерта, їм треба була "радянська" Україна зі "столицею" у Харкові. Але цей план провалився, бо немає Харкова.

На Півдні вони зробили те, чого хотіли від початку. Перша мета була – захопити Каховку і дати воду в Крим. Друга мета – захопити Енергодар з АЕС, щоб влаштовувати атомний тероризм.

"Чи це буде новий проєкт "Новоросія"? Вони можуть цю смугу на півдні України, яку захопили, проголосити зі "столицею" у Донецьку. Тобто, лише в цьому контексті я бачу якийсь сценарій. Але він точно не корейський. Зараз ці ватажки самопроголошених "ДНР"/"ЛНР" заявляють, що якийсь референдум по приєднанню до РФ проведуть. Так, вони можуть вийти на анексію територій, за якими мають оперативний контроль. Але для Росії це буде важко це пояснити. Плюс ми говоримо про спротив, який лишається на цих територіях", - вважає Валерій Кравченко.