Загибель підлітка на фунікулері у Києві: спливли жахливі подробиці про можливого вбивцю (відео)

Мати загиблого в коментарі TSN.ua зробила гучну заяву. Що сказала жінка, чому взагалі трапилася бійка на станції фунікулера та що про справу кажуть у ДБР – в ексклюзиві TSN.ua.

Був напідпитку, дійсно працював у правоохоронних органах та вів себе агресивно! Стали відомі нові приголомшливі деталі скандального вбивства 16-річного юнака на станції фунікулера у Києві. Мати загиблого в коментарі TSN.ua зробила гучну заяву. Що сказала жінка, чому взагалі трапилася бійка на станції фунікулера та що про справу кажуть у ДБР – в ексклюзиві журналіста Артема Зябкіна для TSN.ua.

На одному з перших відео з місця трагедії, яке потрапило до Мережі, Максим уже мертвий. За словами свідків, хлопця штовхнули, він головою розбив скло і уламки порізали йому горло. Хлопець намагався встати, але, на жаль, загинув.

Підозрюваний у суді

Хоч друзі Максима і побоювались, що його кривдник втече, підозрюваного у вбивстві майже одразу затримали. Ним виявився Артем Косов – молодий чоловік, військовослужбовець, водій Управління державної охорони України. 9 квітня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. Під час засідання суду захисник підозрюваного заявив, що його клієнт отримував погрози “страти”, тож попросив публічно не оголошувати його анкетних даних.

“Попрошу не встановлювати його анкетні дані, оскільки у мене буде клопотання про закриття даних, оскільки уже є певні погрози до родичів підозрюваного, зокрема “вбити”, “казнити” і тому подібне”, – попросив захисник.

До того ж, як повідомляв ТСН.ua, підозрюваний провини не визнає.

Кривдник був напідпитку

Тим часом у ДБР підтвердили той факт, що підозрюваний у вбивстві чоловік був напідпитку! У нього у крові виявили 1,2 проміле алкоголю. При цьому затримали чоловіка легко. Він мав при собі зброю, але не чинив спротив. У ДБР також попросили людей не вестися на фейк, про те, що підозрюваний колись працював у бюро. Насправді він служив в Управлінні державної охорони України, але у момент інциденту не був на службі.

"Експертиза встановила, що він був напідпитку. Виявили 1,2 проміле алкоголю в крові. Підозрюваний наразі не визнає своєї провини", – розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.



Спливають все нові і нові подробиці цього жахливого інциденту. Сестра загиблого Максима виставила пост в інстаграмі, де розповіла все, що відбувалося того дня.

Журналістам ТСН.ua також вдалося поспілкуватися з матір’ю Максима. Вона з болем згадала про те, через що кривдник нібито причепився до підлітків.



"Діти їхали у вагончику фунікулера, він почав чіплятись спочатку до жінок. Потім – до хлопців з компанії мого сина. У сина він спитав про те, чи готовий він піти захищати країну. Син відповів, що коли прийде час, то готовий. Раніше син поділився зі мною тим, що після того, як йому виповниться 18 років, то хоче потрапити у Третю штурмову бригаду. Він насправді це планував і хотів цього", – розповіла мама Максима.



Найбільше за все мати загиблого Максима боїться, що справу можуть зам’яти, бо Артем Косов – правоохоронець. Через це вона переймається і за інших рідних.

Максим Матерухін / Фото: school36.inf.ua

"Мій син був дуже світлою дитиною. В нього було дуже багато друзів, він був душею компанії. Це був промінчик і сонечко і для нас, і для друзів. Син хотів стати футболістом, в цьому році планував заключати контракт. Мріяв про кар’єру футболіста і грати за Україну. Хотів прославити нашу сім’ю. Син дуже хотів побудувати для нас будинок, коли виросте. Він був найкращим братом. Незважаючи на перехідний вік, у нього зі мною були дуже дружні стосунки. З ним не було складнощів, він ділився зі мною всім секретним. Він був моєю гордістю, був дуже високим – 1 метро 90 сантиметрів", – розповіла згорбована мати.

Правоохоронцю загрожує до 15 років

Підозрюваного у вбивстві підлітка, правоохоронця Артема Косова звинувачують в умисному вбивстві. Якщо його вину доведуть, то йому загрожуватиме до 15 років за гратами.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття родині та друзям загиблого юнака.

На YouTube–каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жахливі нові подробиці вбивства підлітка на фунікулері в Києві!

Нагадаємо, що група з дев'яти неповнолітніх вирішила проїхатися фунікулером. До вагону за ними зайшов чоловік, який був налаштований агресивно і робив зауваження хлопцям. Конфлікт закінчився трагічною загибеллю одного із підлітків.

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