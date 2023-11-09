Загибель помічника Залужного: спливли скандальні подробиці

Полковнику ЗСУ, який подарував майору Частякову гранати, повідомили про підозру. Що інкримінують військовому та чому смертельний інцидент став можливим.

Трагічна історія загибелі помічника головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного отримала продовження. Полковнику ЗСУ, який подарував майору Частякову гранати, повідомили про підозру.

В ексклюзиві ТСН.ua журналіст Артем Зябкін розповів подробиці.

ДБР вручило підозру одному з військових

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру з Апарату помічників Залужного. Хоч ім’я підозрюваного не називають, схоже це полковник Тімченко. Саме він, як стверджують ЗМІ, подарував Частякову небезпечний презент до Дня народження: шість бойових гранат західного зразку та пляшку спиртного. Такі самі гранати знайшли у Тімченка в кабінеті.

Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу вісім ручних універсальних наступально-оборонних гранат DM51A2 та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв

"Зауважу, що офіцера обвинувачують не у вбивстві, а у нелегальному збуті зброї. Тімченко не мав дозволу на зберігання гранат. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі", - каже журналіст.

Водночас сталі відомі і нові факти про гранати, які подарували Частякову. Вони німецькі, на озброєнні у ЗСУ не так давно, тож майор міг ніколи їх до того не бачити. Це підтверджує, що той міг сприйняти вибухівку за муляж. Військовий експерт Сергій Флеш знайшов одну з таких на фронті і детально розповів про цю гранату.

"Нагадаю, що трагічна загибель помічника Залужного майора ЗСУ Геннадія Частякова трапилася просто в його будинку. 7 листопада у нього був день народження. Близько 17:00 у родинному колі той почав розбирати подарунки. В одному з них були ці гранати. За інформацією ЗМІ, їх йому подарував колега з Апарату помічників главкома, завчасно попередивши, що там вибухівка", - зауважив журналіст.

"Тімченко вже дав свідчення, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев'яну коробку пляшку віскі Black Label та шість гранат. Це підтвердили і троє свідків, при яких полковник вручав подарунок. Навіть сказав Частякову: "Тебе здивувати важко – тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі". Очевидно, Частяков сприйняв це як жарт. Бо згодом забрав дітей зі школи і почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що у коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми".

Першим на загибель побратима відреагував Залужний. Детальніше ж про саму ситуацію у той же день розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Спершу до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. У квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.

В якому стані син Частякова - невідомо. За інформацією ЗМІ, внаслідок вибуху він отримав тяжкі травми обличчя та був госпіталізований.

Породила ця трагічна історія і купу інформаційного бруду. Користувачі почали розганяти чутки про нібито замах. Проте правоохоронці кваліфікують справу як нещасний випадок.

Нагадаємо, ДБР розглядає чотири версії загибелі помічника Залужного. Є і основна. Про неї вже відомо.

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