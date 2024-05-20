Загибель президента Ірану: версії авіакатастрофи і як це вплине на війну в Україні

Раїсі називають людиною, яка виступала за надання військової допомоги РФ, і вважала, що потрібно перетворити Україну на "полігон" для випробування іранської зброї.

Іран офіційно підтвердив загибель в авіакатастрофі президента Ібрагіма Раїсі і голови МЗС Хоссейна Аміра Абдоллахіана. Причини аварії гелікоптера досі достеменно не відомі. За оцінками аналітиків, ця подія усуне з Близького Сходу одного з найжорсткіших гравців, однак не змінить нинішньої траєкторії іранського режиму.

Про версії авіакатастрофи гелікоптера з президентом Ірану та як це може вплинути на війни в Україні – читайте на ТСН.ua.

Гелікоптер із Раїсі та іншими високопосадовцями Ірану на борту 19 травня здійснив "жорстку посадку" неподалік від іранського міста Джульфа, яким проходить кордон з Азербайджаном. Водночас кілька ЗМІ цитували урядові джерела, які заявляли, що гелікоптер розбився, коли перетинав гористу і вкриту лісом місцевість. В ніч проти 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера, і на місці аварії не було жодних ознак того, що пасажири живі.

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Зауважимо, авіакатастрофа сталася на тлі напруженості на Близькому Сході, пов'язаної з війною Ізраїлю та палестинських бойовиків ХАМАС. В її межах у квітні Раїсі під керівництвом верховного лідера Аятоли Алі Хаменеї здійснив безпрецедентну атаку на Ізраїль із використанням дронів і ракет.

Як повідомив голова Іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд, гелікоптер побачили на світанку з відстані близько 2 км. На той час від моменту зникнення судна минуло 12 годин. Іранське держагентство Mehr повідомило, що всі пасажири та члени екіпажу загинули.

Згодом офіційне агентство новин Ірану IRNA повідомило, що пошукову операцію завершено, і що тіла президента Раїсі та інших загиблих відправили до міста Тебріз, що на північному заході країни.

Місце падіння гелікоптера президента Ірану / Фото: Tasnim

Версії авіакатастрофи з президентом Ірану

Що могло статися з гелікоптером, на якому був президент Ірану, наразі залишається незрозумілим.

Як заявив виданню TIME старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Карім Саджапур, в "іранській політичній культурі, заснованій на змовах, мало хто повірить, що смерть Раїсі була випадковою".

Видання Time вказує, що політичні посади Раїсі були пов'язані з підвищеним рівнем ризику. Цей рівень можна співставити із ризиком повітряної подорожі в Ірані, де підірвана десятиліттями санкцій безпека авіації забрала життя такої ж кількості високопосадовців країни, як і тіньова війна з Ізраїлем, яка також нависає над загибеллю Раїсі.

"Причину аварії поки що не розслідувано. Але будь-який офіційний висновок буде відкритий для інтерпретації, як і феєрверки, що спалахнули на вулицях Тегерана в неділю ввечері: чи святкували вони напередодні свята, присвяченого народженню Рези, відомого як 8-й імам? Чи смерть Раїсі – сумнозвісного жорсткого президента?" – йдеться в матеріалі.

"Зараз буде багато конспірології. На близькому Сході дуже люблять конспірологію. Але реальність дуже проста: тривалі санкції знищили авіабудівну галузь, можливості для нормального обслуговування літальних апаратів – навіть тих, які обслуговують перших осіб. Дуже старий 50-літній гелікоптер. Вони якраз збиралися перейти на нові російські, і не встигли: розбився президент Ірану", – висловив думку заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов у ефірі "Радіо Свобода".

"Є ще один факт: коли ти створюєш систему, коли ти всім наказуєш, і не слухаєш спеціалістів, які кажуть, що погода дуже погана, летіти небезпечно, а ти думаєш, що можеш володарювати над погодою, – це другий чинник. Тоді, коли неправильно вибудувана комунікації всередині команди", – додав експерт.

Що буде після загибелі Раїсі – наслідки для Ірану

Загибель Раїсі може створити певні проблеми в керівництві Ірану, висловив думку близькосхідний кореспондент Sky News Алістер Банколл. Він зауважив, що в Ірані президент не є главою держави, а займає другий щабель в державній ієрархії після "верховного лідера", яким є аятолла Алі Хаменеї. Після загибелі Раїсі мають бути призначені дострокові вибори президента, а його обов’язки до того часу виконуватиме віце-президент Мохаммад Мохбер.

Наступником Раїсі, швидше за все, буде обрано кандидата, якого рекомендуватиме Хаменеї.

"Звичайно, ще один ультраконсервативний прибічник жорсткої лінії", – запевнив Банколл.

Як зазначило видання Sky News, Раїсі був одним із найстійкіших прихильників жорсткої лінії в Ірані, фанатичним і абсолютним вірянином в іранську революцію та її місію. Його загибель знаменує важливий момент для країни і регіону, зокрема усуне з Близького Сходу одного з найжорсткіших і безкомпромісних гравців. Без Раїсі іранці можуть наважитися мріяти про менш репресивні часи після смертей, ув’язнень і тортур великої кількості людей.

"Але там, звідки він прийшов, є ще багато інших країн, і верховний лідер, найімовірніше, знайде іншого прихильника жорсткої лінії, який замінить його", – зазначають експерти.

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За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), загибель президента Ірану матиме серйозні наслідки для спадкоємності верховного лідера. Раїсі називали одним із головних претендентів заміну Хаменеї на посаді верховного лідера. Останній призначив Раїсі на посаду очільника судової системи 2019 року і підтримав його на президентських виборах 2021 року.

На думку аналітиків, наступні кілька днів можуть змінити найближчу і довгострокову динаміку іранського режиму. Однак загибель Раїсі зрештою не змінить нинішньої траєкторії режиму, спрямованої на жорсткішу і консервативнішу внутрішню політику та агресивну – регіональну.

Допомога Ірану для Росії у війні проти Україні

Нагадаємо, що Іран підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, Тегеран продає Москві безпілотники "Шахед", якими росіяни постійно атакують українські території, інфраструктуру та вбивають мирних жителів. Іран також передає РФ пускові установки дронів "Шахед" та проводить навчання для росіян з виробництва цих безпілотників у Тегерані.

Крім того, за даними аналітиків, Іран будував заводи з виробництва дронів у Росії та Білорусі. Зокрема, один з таких заводів з’явився в російському Татарстані на території особливої економічної зони "Алабуга".

Як повідомив у квітні військовий оглядач Олександр Коваленко, Іран вже також постачає російським військам 203-міліметрові снаряди до самохідних артилерійських установок.

Своєю чергою Росія могла передати Ірану винищувачі Су-35 та системи ППО для збивання літаків та ракет, зокрема мобільні пускові установки С-400. Про це повідомило The Washington Post із посиланням на представників розвідки США, Європи та Близького Сходу.

Іранський дрон-камікадзе "Шахед"

Видання Reuters з посиланням на анонімного офіційного представника НАТО повідомило у квітні, що Іран може розпочати постачання балістичних ракет до Росії, після того, як сторони домовляться про взаємовигідні умови.

У травні 2024 року Рада Європи погодила розширення санкційного механізму проти Ірану за його підтримку Росії у війні проти України та деструктивні дії на Близькому Сході.

Як загибель президента Ірану може вплинути на війну в Україні

Раїсі міг бути головною перепоною потепління відносин Ірану із Заходом, враховуючи те, що він активно підтримував Росію. Таку думку в ефірі Radio NV висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

"Безумовно, ця подія дуже важлива в усіх сенсах. Не можна її скидати з важелів, мовляв, це нічого не означає. Це дійсно відкриває нові можливості сьогодні говорити про те, що політика Ірану може змінитися. Але я зараз суттєвих підстав для того, щоб Хаменеї змінив свою позицію щодо війни Росії проти України, поки що не бачу", – оцінив експерт.

Він звернув увагу на те, як швидко та автивно росіяни відпрацьовують загибель Раїсі у своєму інформаційному просторі. Росіяни стурбовані тим, що буде далі, бо співпраця з Іраном для них дуже важлива.

Володимир Путін та Ібрагім Раїсі під час зустрічі / Фото: Associated Press

У контексті впливу загибелі Раїсі на відносини Тегерану з Москвою, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов звернув увагу на майбутні вибори президента Ірану. Він зазначив, що далеко не всі в країні підтримують проросійський курс.

"Змінитися може багато що, тому що ця смерть може запустити внутрішню конкуренцію – елітний розкол. Він там у певному вигляді присутній. Треба сказати, що далеко не всі в іранському істеблішменті підтримують проросійський курс і зближення з Росією, який проводив Раїсі разом з верховним лідером. Достатньо голосів, особливо на рівні кабінету міністрів, які шукали швидше способу взаємодії з Заходом і нормалізації відносин. Тому вибори важливі, персони важливі", – розповів Данилов.

Водночас він звернув увагу, що в Ірані існує спеціальний орган, який вирішує, кого допускати до виборів, а кого – ні. Тож існує велика ймовірність, що вигідні для України кандидати не зможуть балотуватися у президенти.

Політичний аналітик, публіцист Віталій Портников на своєму YouTube-каналі ще до підтвердження інформації про загибель Раїсі також зазначив, що в Ірані далеко не всі політики є проросійськими, як президент країни.

"Ібрагіма Раїсі називають людиною, яка виступала за надання військової допомоги Російській Федерації, і вважала, що потрібно перетворити Україну на "полігон" для випробування іранської зброї, щоб згодом застосувати цю зброю у конфлікті з Ізраїлем та іншими близькосхідними країнами. Так що зараз не дивуйтеся, що саме у Росії є найбільші зацікавленості в тому, щоб Раїсі вижив і продовжив свою діяльність, пов’язану з подальшим зближенням із путінською Росією та Іраном консервативних аятол", – пояснив Портников.

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