Загибель випускниць в ДТП на Кіровоградщині: однокласник, який дивом вижив, розповів жахливі подробиці

Арешту без права на заставу вимагатиме прокуратура для поліцейського, який спричинив смертельну аварію на Кіровоградщині. Він узявся підвезти гурт підлітків, які йшли зустрічати свій перший дорослий світанок після випускного вечора. Троє 17-річних дівчат загинуло і ще четверо випускників травмувалися. Як згодом виявилося - водій був нетверезий, йдеться в ТСН.

Аварія трапилась у сотні метрів від селища - о пів на п'яту ранку. У машині разом із водієм було восьмеро людей. На узбіччі вздовж траси розкидані рештки автомобіля та особисті речі пасажирів. Він запропонував їх підвезти так як далеко було йти від місця, де вони святкували. Сестра каже, що вони по населеному пункту їхали достатньо повільно, а потім під гору він почав набирати, дорога слизька - він кермом тим почав крутить. І отак ось далі вона вилетіла і нічого не пам’ятає вже”, - розповідає родичка постраждалої Яна Сало.

Автомобіль на великій швидкості злетів з вологої після дощу траси, тричі перекинувся у повітрі і впав просто на одну із пасажирок, яку викинуло з салону, розповідає Сашко. Він сидів попереду і попри перелом ноги зміг вибратися з легковика та намагався допомогти друзям. “Я виліз з машини через лобове скло. Потом побачив, я не знаю як це назвать, однокласницю в жахливому стані, що вже нічим їй не допоможеш. Знайшов другу. Третього відкрив, а четверта була під машиною. Вибіг на дорогу начав махать руками”. - пригадує Саша.

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Двоє дівчат померли на місці аварії, ще одна - дорогою до лікарні. Одна із загиблих була переселенкою із Херсона та щойно отримала золоту медаль, розповідають рідні. Ще одна дівчина та троє хлопців у лікарні. Їхньому життю загрози немає. За кермом легковика був молодий співробітник нацполіції. Свідки твердять, з місця аварії він намагався втекти. “Водій тікати почав. Нас в машині залишилось троє чоловік, бо всі інші повилітали просто, і я побачив, він виходить з машини, кров свою витирав. Поки я намагався дістати ту, що під машиною була, то він втік. І сказали, що коли він додому підбігав, чи вдома вже його забрали”, - додає Саша.

“Всередині все розривається. Поки хлопці гинуть на сході, ті, хто повинні порядок наводить, підтримувати - вони в п’яному стані саджають купу людей в машину і показують наскільки їм усе можна робить, вседозволеність…”, - обурюються родичі постраждалих.

Слідство за цією справою проводить Державне бюро розслідувань. “Правоохоронця затримано. Йому повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, який керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує покарання до 12 років позбавлення волі”, - зазначають в ДБР.

Як стало відомо ТСН, прокурор на суді проситиме арештувати підозрюваного без права на заставу.

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