Загиблі пишались службою, а 35-річну жінку розстріляв, бо не випускала: що відомо про жертв та стрільця з Дніпра

Загиблі пишались службою, а 35-річну жінку розстріляв, бо не випускала: що відомо про жертв та стрільця з Дніпра

Односельці стрільця кажуть, що він був закритий, але неконфліктний.

У Дніпрі на території заводу "Південмаш" солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв 4 військових та цивільну жінку. Після цього він втік з місця злочину, проте згодом здався поліції. Командувач Національної гвардії Микола Балан подав у відставку. Керівництво полку на час розслідування також відсторонене.

Про це 27 січня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Підозрюваний зупинив перехожу та попросив викликати поліцію

Відео того, як солдат розстрілює колег, зафіксували камери спостереження. У ДБР кажуть, що підозрюваний стріляв на ураження. Восьмеро неозброєних нацгвардійців забарикадувалися в кімнаті відпочинку. Після розстрілу строковик зі зброєю набив наплічник набоями та двома автоматами втік.

Один із поранених військових встиг викликати поліцію. За сім годин підозрюваний сам здався правоохоронцям. Його затримали у містечку Підгороднє, де він попросив перехожу викликати поліцію, оскільки свій телефон залишив на місці злочину.

"Здався добровільно. Зателефонував до поліції і був затриманий. Він попросив жінку, яка зателефонувала до поліції, оскільки він телефон свій залишив на місці злочину. Це випадкова перехожа", – сказав заступник директора територіального управління ДБР Володимир Шило.

Через трагедію військових перевіряють на поліграфі

Про мотиви злочину стрілець не розповідає. Є версія, що це сталося через цькування. Ці дані наразі перевіряє ДБР. Командувач Національної гвардії Микола Балан подав у відставку. На час розслідування відсторонили керівництво полку. Військових перевіряють, зокрема, й за допомогою поліграфа.

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"Можливо, це або наслідок нестатутних відносин, внаслідок психологічного якогось зриву або тиску психологічного. Десь приблизно три тижні назад не в нього був конфлікт, а між двома військовослужбовцями, коли нині затриманий втрутився для того, щоб припинити цей конфлікт. І про що він доповідав своєму командиру взводу", – каже Микола Балан.

За даними поліції, у строковика не було конфліктів на службі.

"Рекомендації, відгуки, в тому в числі від психологів, про які нам вдалося почути, були вельми позитивними. У людини, на перший погляд, не будо жодних конфліктів. Характеризується, як досить активний військовослужбовець. Безумовно, будь-якого з нас вразила та ступінь холоднокровності, з якою людина вчинила постріли, в тому числі й добивала своїх колег по службі", – каже заступник міністра МВС Євгеній Єнін.

За день до розстрілу Рябчук поводився дивно

Колеги військового по службі загадують, що за день до розстрілу Артемій Рябчук був замкнутим. В середу о 10:00 він поїхав на добове чергування на територію заводу. Він прокинувся посеред ночі, тоді військовослужбовці переконували його поспати, проте хлопець відмовився.

Загиблі пишалися службою, а 35-річна жінка стала випадковою жертвою

На сторінках у соцмережах загиблі від пострілів нацгвардійці писали, як пишаються службою. Їхні рідні і досі не можуть усвідомити, що сталося непоправне. Четверо вбитих – військові, і одна – цивільна жінка.

Керівникові варти Олександру Буганову було 35. Пройшов АТО, 70 днів був у полоні. У вільний від служби час захоплювався мотоциклами. Свої мотодосягнення викладав у соцмережі. Торік підкорив Говерлу. Разом із дружиною виховував двох маленьких донечок.

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"Таких людей, як Саша, я рідко бачив у своєму житті. Це – спокійний та інтелігентний чоловік", – каже знайомий покійного.

Олександр Драган – молодший сержант. Йому було 25 років, житель Дніпра. У соцмережах часто викладав світлини з військової служби та коротенькі жартівливі відео.

Фото: Олександр Драган, соцмережі

Артем Левківський – із міста Олешки Херсонської області. До призову жив у Каховці. Нещодавно відсвяткував 22й день народження. Був помічником начальника варти. Його землякві з Каховки Леоніду Чернику було лише 20. Він був наймолодшим серед загиблих.

Фото: Леонід Черник, соцмережі

35-річна Віра Лебенець працювала на прохідній заводу тринадцять років. Дістала кулю, бо відмовилася відчинити стрільцеві двері. У жінки залишилася 11-річна дитина, яку вона самостійно виховувала.

П'ятеро поранених – четверо чоловіків і 22-річна дівчина – зараз у лікарнях Дніпра. Один військовослужбовець – у міській лікарні №16. Четверо – в обласній імені Мечникова. За їхні життя зараз борються медики.

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Односельці стрільця кажуть, що він був закритий, але не конфліктний

Підозрюваний родом зі села Броска Одеської області. Він прослужив лише 3 місяці. У рідному селі про підозрюваного згадують, як про врівноважену людину. Мати Артемія після того, як провела сина на службу, поїхала до доньки. Та нещодавно народила, й жінка їй допомагає з дитиною. Три роки тому родина поховала батька, але відтоді великих втрат або потрясінь в сім'ї не було. Односельці приголомшені вчинком 20-річного солдата.

"Мені його шкода, і загиблих, та їхні родини дуже шкода. Плачу ще від ранку. Коли побачила це все, то не могла у це повірити", – каже жителька села Броска.

"Йому лише 20 років, а він уже загубив своє життя. Дуже шкода тих родин, які втратили рідних", – каже сусідка стрільця Лариса.

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Артемій Рябчук хотів служити в армії

Будинок, звідки три місяці тому Артемій пішов служити, нині стоїть порожній, за ним доглядають сусіди. Кажуть, що хлопець сам захотів піти до Нацгвардії.

"Він вважав, що повинен служити в армії. Хоч міг і на альтернативну службі піти. Але він сам захотів йти на службу. У нього не було ніяких відхилень", – каже староста Бросківського старостинського округу Саф'янівської сільської ради Світлана Москвич.

Односельці додають, що хлопець був трохи відлюдькуватий. Але з сусідами вітався, якщо треба – допомагав. Порався по господарству, після смерті батька став головою родини, підтримував матір. Дівчини він не мав. Односельці сподіваються на справедливе розслідування цієї жахливої трагедії.

Родинам загиблих військових вже пообіцяли виплатити по мільйону вісімсот тисяч гривень. Щодо допомоги родині цивільної чергової поки обіцянок нема.

Нагадаємо:

Солдат-строковик отримав автомат АК-47 і розстріляв із нього 10 людей. Внаслідок чого загинули його чотири товариші по службі та одна жінка. Ще п'ятеро постраждалих потрапили до лікарні. Нині за їхнє життя борються медики.

Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку у зв’язку трагедією на заводі "Південмаш", де 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців.

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