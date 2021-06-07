Загиблих у залізничній аварії в Пакистані вже понад 50: люди чекали на порятунок в 45-градусну спеку

Люди годинами чекали на порятунок у понівечених вагонах

Два пасажирських потяги зіткнулися в Пакистані, загиблих в аварії принаймні 50, десятки - дістали поранення. Серед жахливої спеки люди годинами чекали під уламками на порятунок.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

Перший потяг зійшов з рейок, другий - на швидкості врізався у нього і перекинувся. Найстрашніше для родичів - ніхто і досі не дає їм точних відомостей: хто був у потягах, хто загинув, хто поранений. «Люди нічого не розуміють, плачуть, благають про бодай якусь інформацію. Невідомо, хто загинув, а хто вижив. Господи, та дайте нам бодай якогось розуміння про те, чи живі наші близькі, чи ні», - каже дядько двох пасажирів потяга.

Навколо понівечених вагонів трактори, підігнані місцевими селянами. Разом із рятувальниками вони дістають із-під уламків поранених, аби доправляти до найближчих лікарень гелікоптерами.

Легкопоранені і ті, кому пощастило вціліти - годинами сидять на землі під спекотним сонцем. Температура в провінції Сінд, де сталася трагедія, цього дня сягає сорока п’яти за Цельсієм.

Новини світу: у Пакистані через зіткнення потягів загинуло принаймні 30 осіб

Прем’єр-міністр Пакистану висловлює співчуття родинам загиблих і обіцяє ретельне розслідування, однак його підлеглі, не чекаючи його кінця нарікають на кепську залізничну інфраструктуру. «Поранено понад сто людей, кількість загиблих може помітно зрости. Вся нація охоплена смутком і співчуттям до родин загиблих. На жаль, через брак фінансування наша залізниця приходить в занепад і зараз ми бачимо наслідки», - міністр інформації Пакистану Фавад Чаудрі.

Трагедії на залізниці в Пакистані траплялися і раніше, зокрема в жовтні 2019 року понад 70 пасажирів загинуло і більше тридцяти отримали поранень внаслідок вибуху у вагоні каністри з газом, на якому готували сніданки, а торік 20 людей загинули внаслідок зіткнення потяга з автобусом.

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