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Загиблий на водоспаді школяр зі Львова напередодні трагедії відсвяткував день народження

Загиблий на водоспаді школяр зі Львова напередодні трагедії відсвяткував день народження

Навіть після трагедії екскурсії на водоспад тривають.

Після трагічної загибелі школяра у львівських школах почали скасовувати поїздки на водоспад Кам’янка. Також відомо, що  в області засідатиме  комісія, яка має вирішити, як можна убезпечити це місце для туристів. За фактом загибелі шестикласника під час шкільної екскурсії на водоспад поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження. Винному загрожує 5 років ув’язнення.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Винних встановлюватиме слідство, поліція відучора опитує всіх очевидців  трагедії та причетних до організації цієї екскурсії.

Мама загиблого хлопчика у соцмережі опублікувала останнє фото Артема. На ньому він задуває 12 свічок на торті. 12 років йому виповнилося за день до фатальної поїздки. Завтра дитину поховають.

Після трагедії  у львівських школах почали масово скасовувати поїздки на водоспад . Якщо ж екскурсія таки відбудеться, то вимагають присутність одного з батьків, або ж треба писати заяву про те, кому батьки довіряють дитину. Також переплановують екскурсії на інші максимально безпечні і в межах міста. Такі заходи вживають переважно з ініціативи батьків, кажуть у школах. «Сьогодні ми переглянули заплановані поїздки. Були від батьків побажання скасувати деякі з них. Були в мікрорайоні заплановані такі екскурсії, вони залишилися з певними пересторогами, і я думаю що надалі тільки за наявності батьків в автобусі, тільки за ініціативою батьків», - каже заступниця директора ліцею № 85 Алла Булачик.

Новини України: винному у загибелі львівського учня на водоспаді загрожує в'язниця

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Батьки переконані, що шкільні екскурсії дуже потрібні, бо в поїздках діти здружуються, але певні, що поки що варто утриматися від таких мандрівок. «Я на тому водоспаді була з дітьми, в мене 3 дітей, я сама дуже переживала, уявляю що 30 дітей, якщо їдуть, то звичайно потребує уваги. Досить там небезпечно так», - каже одна із мам Наталя.

Щоправда не всі такі безпечні і навіть після трагедії екскурсії на водоспад тривають. Додаткових заходів безпеки на там немає. Лише кілька загороджувальних стовпців і маленька табличка про те що слизько, яку майже неможливо розгледіти. Довкола дерев’яні поруччя, подекуди прогнилі. Місцеві кажуть, тут вже не раз травмувалися і дорослі і діти.

Директор заповідника, на території якого розташований водоспад, запевняє, що повність обгородити його не можна, бо це природна пам’ятка. А як убезпечити це місце для туристів саме зараз вирішують на комісії з питань надзвичайних ситуацій. 