Загиблий на водоспаді школяр зі Львова напередодні трагедії відсвяткував день народження

Навіть після трагедії екскурсії на водоспад тривають.

Після трагічної загибелі школяра у львівських школах почали скасовувати поїздки на водоспад Кам’янка. Також відомо, що в області засідатиме комісія, яка має вирішити, як можна убезпечити це місце для туристів. За фактом загибелі шестикласника під час шкільної екскурсії на водоспад поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження. Винному загрожує 5 років ув’язнення.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Винних встановлюватиме слідство, поліція відучора опитує всіх очевидців трагедії та причетних до організації цієї екскурсії.

Мама загиблого хлопчика у соцмережі опублікувала останнє фото Артема. На ньому він задуває 12 свічок на торті. 12 років йому виповнилося за день до фатальної поїздки. Завтра дитину поховають.

Після трагедії у львівських школах почали масово скасовувати поїздки на водоспад . Якщо ж екскурсія таки відбудеться, то вимагають присутність одного з батьків, або ж треба писати заяву про те, кому батьки довіряють дитину. Також переплановують екскурсії на інші максимально безпечні і в межах міста. Такі заходи вживають переважно з ініціативи батьків, кажуть у школах. «Сьогодні ми переглянули заплановані поїздки. Були від батьків побажання скасувати деякі з них. Були в мікрорайоні заплановані такі екскурсії, вони залишилися з певними пересторогами, і я думаю що надалі тільки за наявності батьків в автобусі, тільки за ініціативою батьків», - каже заступниця директора ліцею № 85 Алла Булачик.

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Батьки переконані, що шкільні екскурсії дуже потрібні, бо в поїздках діти здружуються, але певні, що поки що варто утриматися від таких мандрівок. «Я на тому водоспаді була з дітьми, в мене 3 дітей, я сама дуже переживала, уявляю що 30 дітей, якщо їдуть, то звичайно потребує уваги. Досить там небезпечно так», - каже одна із мам Наталя.

Щоправда не всі такі безпечні і навіть після трагедії екскурсії на водоспад тривають. Додаткових заходів безпеки на там немає. Лише кілька загороджувальних стовпців і маленька табличка про те що слизько, яку майже неможливо розгледіти. Довкола дерев’яні поруччя, подекуди прогнилі. Місцеві кажуть, тут вже не раз травмувалися і дорослі і діти.

Директор заповідника, на території якого розташований водоспад, запевняє, що повність обгородити його не можна, бо це природна пам’ятка. А як убезпечити це місце для туристів саме зараз вирішують на комісії з питань надзвичайних ситуацій.

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