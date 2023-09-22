Загинули під час порятунку людей: у Харкові попрощалися з волонтерами, в авто яких влучила ракета

Волонтери їхали через міст, коли в їхнє авто поцілила ракета.

В Харкові прощалися із загиблими волонтерами - Сергій Шалигін і Вадим Забара потрапили під ракетний обстріл у Куп’янську. На евакуаційному бусі вони перевозили людей із прифронтових сіл до Харкова. Російська ракета влучила в міст через річку Оскіл у той момент, коли там їхали волонтери. Восьмеро людей загинули миттєво.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Сергій 9 років допомагав постраждалим від війни

Сергій Шалигін і Вадим Забара рятували людей ціною власного життя. Сьогодні кілька сотень людей із квітами прийшли провести їх в останню путь.

Як волонтери рятували людей / Фото: ТСН

Дев’ять років війни Сергій Шалигін був на передовій волонтерського фронту. Харчі та ліки возив до найгарячіших точок Харківщини й Донеччини.

"Сергій зробив сотні рейсів на допомогу людям. На його рахунку сотні врятованих життів. Він заявлявся одразу там, де щойно пішли росіяни. Де щойно звільнено землю, а інколи навіть раніше. Тому що ми навіть інколи їхали до сірих зон", - згадують знайомі.

Сергієві було п’ятдесят чотири. В рідному мікрорайоні П'ятихатки його знали всі. Бо він нікому не відмовляв у допомозі.

"Я мала притулок для тварин, і вони мені під обстрілами привозили корм. Рятували. І взагалі П’ятихатки на них трималися. Їжу привозив, привозив ковдри, теплі речі, бо люди в підвалах сиділи. Будемо пишатися ним", - каже знайома.

Похорон загиблих волонтерів

Що відомо про трагедію

Дев’ятнадцятого вересня Сергій разом із Вадимом вирушили на планову евакуацію людей з Куп’янського району.

"У Вадима, на жаль, це був перший виїзд. Він служив у ЗСУ. Навіть під час реабілітації, пов’язаної з пораненням, він не зміг сидіти спокійно і запропонував свою допомогу", - каже волонтерка ГО "П'ятихатки-БАМ" Вікторія Кравченко.

Вони вже верталися в бік Харкова. Але на мосту через річку Оскіл потрапили в епіцентр ракетного удару.

"Внаслідок влучання був зруйнований міст, розбиті автомобілі. На жаль, усі пасажири, які перебували в автомобілі, вони загинули. Це вісім осіб. З них дві жінки, шість чоловіків", - каже заступник керівника Куп'янського районного управління поліції Костянтин Тарасов.

Загинули, рятуючи інших: у Харкові прощалися з волонтерами, яких обстріляли росіяни у Куп'янську

Син Вадима - Рустем - на прощання з батьком прийшов із гітарою. Ще змалечку, згадує, тато вчив його грати. Коли батько пішов на фронт, хлопець написав для нього пісню. Тепер він співає її на прощання.

Нагадаємо, на Хмельниччині банкірка обікрала вдів і дітей загиблих воїнів ЗСУ.

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