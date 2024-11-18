Загинули три жінки: момент жахливої ДТП у Хмельницькому потрапив на відео

У Хмельницькому п'яний водій влетів у зупинку з людьми. Є загиблі. Момент аварії потрапив на відео і миттєво розлетівся Мережею.

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У Хмельницькому водій BMW на швидкості влетів у зупинку. Аварія трапилася на зупинці Перемоги по вул.Зарічанській близько 8 години ранку 18 листопада. Від удару зупинка розтрощена, вмить вона склалася немов картковий будиночок. Згодом стало відомо, що напередодні водій допустив зіткнення з двома автівками.

У поліції розкрили моторошні подробиці: "Водій автомобіля BMW X6, рухаючись вулицею Зарічанська, допустив дотичне зіткнення з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту".

У результаті ДТП троє жінок (60, 56 та 53 років), які стояли у той момент на зупинці, від отриманих травм загинули.

У поліції заявили, що водій перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння. Поліцейські затримали його на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення.

Наразі інші подробиці аварії невідомі, як і деталі про жертв моторошної ДТП.

Нагадаємо, подібна ДТП трапилася і на Волині. Пізно ввечері, 17 листопада, у Луцьку п'яний водій не впорався з керуванням та в'їхав у групу людей, які стояли на узбіччі.

Аварія сталася на проспекті Соборності біля РАЦСу. Водій намагався здійснити поворот з вулиці Молоді, але не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів на узбіччя. За попередніми даними, у постраждалих минулося без серйозних травм. Обставини події з'ясовуються.

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