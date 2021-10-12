Загинув на місці: у Києві водій на Mitsubishi влетів у бетонозмішувач

Загинув на місці: у Києві водій на Mitsubishi влетів у бетонозмішувач

Кермувальника, 1976 року народження, затиснуло всередині.

У Києві водій на Mitsubishi, рухаючись у напрямку села Білогородка, вилетів на зустрічну смугу й лобом у лоб зіткнувся з бетонозмішувачем КАМАЗ.

Смертельна ДТП сталася 11 жовтня на вулиці Оборони, що у Святошинському районі столиці.

Про це ТСН.ua розповіли у поліції Києва.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Mitsubishi їхав на великій швидкості. Від удару передню частину автівки повністю зім'яло. Кермувальника, 1976 року народження, затиснуло всередині. Дістатися до нього медикам було складно. Вони намагалися підтримувати його життя до приїзду рятувальників. Але чоловік помер ще до того, як його звільнили з металевої пастки.

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Усі обставини аварії з'ясовує поліція.

Нагадаємо, на Броварському проспекті Volkswagen влетів у маршрутку з пасажирами, яка у результаті в'їхала у металеву опору і перекинулась. Внаслідок ДТП шестеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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