Загинув у рукопашному бою з росіянином: історія десантника “Кобри”, який хотів прикрити своїх

Історія десантника “Кобри”, який хотів прикрити своїх. Лиш напередодні стало відомо ім'я українського воїна, який загинув у рукопашному бою з росіянином. Відео останнього бою нашого армійця сколихнуло соцмережі. У ньому Дмитро Масловський намагається здолати окупанта з Якутії. І до останнього подиху б'ється із ним.

Та що сталось за кадром? Чому український десантник опинився сам на позиціях і хто той другий, кого він кликав під час бою. Спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко вдалося знайти відповіді на ці питання. І дізнатись, що ж сталось насправді.

Це відео з налобної камери бійця. Вона фіксує його шлях до приватного і розбитого вщент будинку на лінії фронту. Він заходить у двір і раптом лунає автоматна черга. Здається наш боєць поранений. А потім, зненацька виринає ворог — і зав’язується рукопашний бій.

Камера фіксує, як в окупанта в руках з’являється ніж, але наш воїн його видирає і намагається вразити ворога. Кличе на допомогу. Бій триває хвилини і закінчується, на жаль, не на користь нашого бійця.

Дмитро Масловський / Скриншот із відео ТСН

“Дай я піду спокойно. Не тривож мене”, — каже він.

Ці слова нашого воїна і відео його останнього бою розлетілось соцмережами. Одні дописувачі вражались героїзму нашого бійця. Інші ставили питання: чому він опинився сам на тих розвалинах. Хто такий Хаза, якого кликав боєць? Ми знайшли відповіді і тих, хто знає, що сталось насправді.

Це був Дмитро Масловський, на позивний “Кобра”. Він майже з початку повномасштабної був воїном 71 Єгерської десантно-штурмової.

Його останній бій був Донеччині, у селі Трудівське, що під Курахово. “”Кобра намагається здолати в рукопашному бою якута з 39 гвардійської бригади Росії.

Його налобна камера перед цим зафіксувала як Дмитро, здається, геть без остраху, виходить у повний зріст з укриття і стріляє з ручного протитанкового гранатомету по ворожому панцернику, який іде до наших позицій. Робить це двічі.

Ці кадри у соцмережі потрапили лише зараз. А самі зйомки були зроблені два місяці тому — у листопаді минулого року. Тоді бої у цьому селі були одними з ключових по обороні Курахового. Тож воїни отримали задачу — заштурмувати околиці села аби посилити фланги міста. Але на штурм відправився не “Кобра”, кажуть побратими.

“Задача “Кобри” і “Хази” був спостережний пункт, в якому вони прикривали наш тил. І контролдювали під'їзд техніки. Наша задача була залетіти до авто. Прочесати посадку і зачистити села”, — розповідає побратим.

У тому бою єгерські десантники знищили шість окупантів. Та поки штурмова група єгерів зачищала посадку, до ворога наближалася підмога — на мотоциклі їхали двоє окупантів. І якраз через пост, де стояв “Кобра” з напарником “Хазою”. Одного ворога їм вдалося знищили, а потім “Кобра” пішов шукати іншого.

“Кобра” віддав йому наказ, щоб “Хаза” з певною специфічною зброєю лишився на прикритті ділянки. Бо поки ми штурмували, то пару п**арських байків намагались прорватись до села. А “Кобра” вирішив сам, на своєму досвіді. Це було командне рішення. Яке треба поважати”, — каже військовий.

“Кобра” родом із Одещини і там, у Любашівський громаді, його і поховали. Йому було тридцять років. На його сторінці у соцмережі він в армійському однострої ще у 2018-му. До повномасштабної війни служив в ООС. Побратими кажуть, це був героїчний боєць, адже завжди намагався прикрити своїх штурмовиків. 71 Єгерська подала Дмитра Масловського на присвоєння зірки Героя, ще торік.

Дмитро Масловський / Скриншот із відео ТСН

“Він був запальний. Завжди зухвалий. Ніколи нічого не боявся. Інколи треба було спиняти. Він худенький хлопчина, невеликого зросту, але дух у нього був, як у богатиря. Умілий. Розумний”, — каже побратим.

Але чому “Кобру” так і не почув напарник.? Побратими розуміють, це було майже не реально.

“Хаза” не міг. У “Хази” був свій контрольований сектор. Відстань між “Хазою” і “Коброю” була близька 600 метрів. І до того, дві групи пішли на зачистку і були дрони, вибухи, постріли”, — каже побратим.

Отже як завершився той бій — яка доля напарника “Кобри”.

Позиція, де востаннє мав бути “Хаза” була порожня. На зв'язок він не виходив і його мали вже подавати як зниклого безвісти. Але виявилося — тяжкопоранений він майже майже два тижні переховувався у підвалах села Трудівське, яке майже було окуповане ворогом. До чергового штурму, поки його не знайшли свої ж. Нині він у важкому стані, в лікарні.

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