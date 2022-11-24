Загинув у тяжких боях під Бахмутом: Київський театр оперети попрощався з артистом балету

Вадиму Хлуп'янцю було лише 26 років.

Столичний театр оперети сьогодні попрощався з артистом балету: Вадим Хлуп'янець загинув у тяжких боях під Бахмутом. Хлопцю було 26.

У театрі кажуть - тут була його перша трудова книжка. До оперети він прийшов одразу після хореографічного коледжу 2015 року.

Про це йдеться у вечірньому випуску ТСН за 24 листопада.

За три роки пройшов строкову службу, утім, знову повернувся на сцену. З початком повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт.

Сам родом із Донецька, Вадим до останнього подиху боронив рідний Донбас. Сьогоднішню прем’єру в театрі присвячують Вадиму. В останній путь колеги, як і належить, артиста проводжали оплесками.

Фото: Національна оперета України

"Ми в одній гримерці разом сиділи поруч останні три роки. В нього фонтаном била енергія, з ним ніколи не було сумно", - згадує артист балету Ігор Волошин.

"Був один випадок на виставі "Кармен": я впала і він мене підхопив... Це надійний партнер. Ми на нього усі дуже чекали, сподівалися, що він скоро приїде, і ми разом ще станцюємо, але…" - каже артистка балету Лілія Іващик.

Нагадаємо, 12 вересня у бою під Майорськом героїчно загинув соліст Національної опери, заслужений артист України Олександр Шаповал.

Наприкінці лютого загинув артист балету Національної опери України Артем Дацишин. 26 лютого артиста обстріляли російські військові. Він був поранений, пішов з життя у лікарні.

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