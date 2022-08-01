Загострення на Балканах: відлуння конфлікту 20-річної давнини, яке може обернутися кривавим протистоянням

Хоча уряд частково визнаного Косова пішов на поступки - сербські протестувальники все ще не розблокували дороги.

В північних районах країни, яку досі не визнає Сербія, з'явилися плакати про особливий статус. НАТО вже заявило: в разі загострення втрутиться, щоби стабілізувати ситуацію, йдеться в ТСН.

Вже добу становище на кордоні Сербії та частково визнаного Косова чимдалі загострюється. Понад три з половиною тисячі натівських миротворців напоготові. Вантажівки з піском та важка техніка - блокують обидві дороги, що ведуть на контрольно-пропускні пункти з боку Косова. У відповідь - косовські прикордонники зачиняють обидва КПП, кордон посилюють місцевим спецназом та італійськими підрозділами.

В прикордонній Митровиці лунають сирени - так місцеві серби закликають приєднуватися до протестів. Є інформація про постріли в бік косовської поліції, але підтверджень не має. Мережею розходиться відео, де начебто з прикордонної території, на якому чути стрілянину. «Ми ще в 10 вечора вчора приїхали, поліція спитала, куди ми. Ми сказали, що повертаємося додому. Поліція заявила, що проїхати ми не зможемо», - кажуть пасажири автобуса, які очікують проїзду.

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В прикордонних районах з боку Косова живуть переважно етнічні серби. Вони не вперше використовують такий спосіб комунікації з владою Пріштіни. Камінь спотикання - закон про національні документи і автомобільні номери. Раніше тут перетинали кордон і жили за сербськими, і категорично відмовляються переходити на інші. Від сьогодні закон, що забороняє на косовській території сербські документи і номери - мав вступити в дію.

Незалежність Косово проголосило після розвалу Югославії, тоді натівські сили втрутилися у війну після сербських етнічних чисток. Бомбардування Белграда тривали аж допоки тоді ще югославські збройні сили не вийшли з Косова, однак його незалежності низка держав, зокрема і Україна, досі не визнає. Белград активно підтримує косовських сербів.

Напередодні - риторика сербського президента Вучича мало чим відрізнялася від російської.«Ми просимо миру і шукаємо миру. Але я мушу сказати одне: ніхто не збирається здаватися. Сербія переможе. Якщо вони наважаться зневажати сербів, переслідувати сербів, убивати сербів - Сербія переможе. Це все, що я можу сказати», - заявив він.

Натівська місія робить заяву, що в разі подальшого загострення втрутиться в ситуацію.

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Після зустрічі з американським послом, офіційна Пріштіна йде на поступки: рішення про нові національні документи і автомобільні номери відтерміноване до початку осені. Це вітає і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, і американці.

Голова американської амбасади в Косово, Джеф Говеньє заявив, що закон про документи абсолютно доцільний і не суперечить усім угодам, але його супроводжувала тотальна дезинформація та непорозуміння, тому розумно - відкласти його до того, як людям не пояснять наслідки його впровадження.

Однак протестувальники всупереч очікуванням Заходу дороги не розблокували. Та навіть на в’їзді одразу в чотири північні райони цього ранку з’явилися плакати про їх спеціальний статус, який не визнає влада Косова. Пункти пропуску між Косово та Сербією досі зачинені.

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