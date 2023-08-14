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Загострення на фронті: військові розповіли про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків

Автор
Ігор СеровІгор Серов
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Загострення на фронті: військові розповіли про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків

Колаж ТСН.ua. Захисники на Лиманському напрямку фіксуюють загострення ситуації та потребують дронів.

Захисники оголосили терміновий збір на безпілотники, які вкрай необхідні бійцям.

Українські військовослужбовці фіксують загострення ситуації на Лиманському напрямку протягом останнього місяця.

"Близько місяця-півтора на Лиманському напрямку тривають активні бойові дії, ситуація дуже сильно загострилась. Ворог здійснює штурми, тому постало питання забезпечення дронами. Для різноманітних цілей – для розвідки, для ураження техніки ворога. Є необхідність у безпілотниках різного типу – у розвідувальних та ударних. Не секрет, що БПЛА вартістю близько 500 євро здатний пошкодити або знищити ворожий танк. Тобто можемо казати, що це – дуже зручний та дешевий засіб ураження", - розповіла в коментарі для ТСН.ua військовослужбовиця на позивний "Ганжа".

До цього військовослужбовиця додала: "Їх, дрони, називають найдешевшими снарядами, оскільки маленька літаюча "м’ясорубка", оснащена саморобною бомбою, по собівартості дешевша за будь-який артилерійський боєприпас. Її влучність залежить лише від вправності пілотів, а в наших пілотів кількість випущених камікадзе дорівнює кількості вражених цілей. Ми закуповуємо дрони за 18 – 20 тис гривень за штуку. Зараз хочемо закупити партію в 20 дронів. Це потенційно 20 підбитих ворожих автівок, БМП або й танків. Сподіваємося на вашу допомогу. Ніхто не переможе країну, в якій кожен і кожна включені в національний спротив. Наша монобанка: https://send.monobank.ua/jar/73e9aM1VUt ".

В своєму щоденному звіті Генштаб ЗСУ зазначив, що на цьому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області.
"Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області та Терни, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Діброва, Званівка Донецької області", - повідомив Генштаб.

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Дата публікації
Перегляди
1783
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