Загострення на фронті: військові розповіли про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків

Українські військовослужбовці фіксують загострення ситуації на Лиманському напрямку протягом останнього місяця.

"Близько місяця-півтора на Лиманському напрямку тривають активні бойові дії, ситуація дуже сильно загострилась. Ворог здійснює штурми, тому постало питання забезпечення дронами. Для різноманітних цілей – для розвідки, для ураження техніки ворога. Є необхідність у безпілотниках різного типу – у розвідувальних та ударних. Не секрет, що БПЛА вартістю близько 500 євро здатний пошкодити або знищити ворожий танк. Тобто можемо казати, що це – дуже зручний та дешевий засіб ураження", - розповіла в коментарі для ТСН.ua військовослужбовиця на позивний "Ганжа".

До цього військовослужбовиця додала: "Їх, дрони, називають найдешевшими снарядами, оскільки маленька літаюча "м’ясорубка", оснащена саморобною бомбою, по собівартості дешевша за будь-який артилерійський боєприпас. Її влучність залежить лише від вправності пілотів, а в наших пілотів кількість випущених камікадзе дорівнює кількості вражених цілей. Ми закуповуємо дрони за 18 – 20 тис гривень за штуку. Зараз хочемо закупити партію в 20 дронів. Це потенційно 20 підбитих ворожих автівок, БМП або й танків. Сподіваємося на вашу допомогу. Ніхто не переможе країну, в якій кожен і кожна включені в національний спротив. Наша монобанка: https://send.monobank.ua/jar/73e9aM1VUt ".

В своєму щоденному звіті Генштаб ЗСУ зазначив, що на цьому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області.

"Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області та Терни, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Діброва, Званівка Донецької області", - повідомив Генштаб.

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