Загострення у Нагірному Карабасі: чи втрутяться у конфлікт Туреччина та Іран

Військовий експерт Петро Черник вважає, що Карабаський конфлікт навряд чи вийде за межі регіону.

Сьогодні, 19 вересня, у Нагірному Карабасі знову спалахнув конфлікт. Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру".

Скільки триватиме цей конфлікт і чим він може завершитися, пояснив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

Чи буде остаточне вирішення Карабаського питання

"Ми не знаємо напевно. Війна – це дуже складне явище. Ми не знаємо, як далеко вони (Азербайджан. – Ред.) готові заходити і як готові захищатися вірмени. Росіяни також вважали, що за три дні візьмуть Київ. Але вже півтора роки воюють", – каже Черник.

Пашинян зливає Карабах?

"Все на те схоже. Без логістики і без підтримки Вірменії сама "Нагірно-Карабаська республіка" не спроможна втриматися. Якщо так, то виглядає, що цей багаторічний триваючий конфлікт може бути завершений. Але давайте не поспішати, все тільки почалося", – зазначає військовий експерт.

Фактор Ірану

Черник нагадав, що традиційно Азербайджан має дуже серйозного союзника у вигляді Туреччини. Вірменія завжди розраховувала на Росію. Іран, який є союзником РФ, під час попереднього загострення у серпні 2022 року перекидав свої війська до кордону з Азербайджаном.

Також читайте Війська РФ з Карабаху можуть кинути до України: експерт про наслідки загострення у Закавказзі

Проте, на думку Петра Черника, Іран у Карабаському конфлікті залишиться пасивним спостерігачем і не буде воювати на боці Вірменії.

"Все ж таки там є надто складні культурні моменти. Вірменія таки християнська держава, іранці – мусульмани. І немає там стратегічного потенціалу в Ірану", – каже експерт.

Крім того, азербайджанці становлять переважне населення Північно-Західного Ірану і є другою за чисельністю після персів етнічною групою країни та найбільшою національною меншиною Ірану.

За словами Черника, азербайджанці Ірану, попри те, що являються шиїтами, на відміну від турків і решти азербайджанців, не забули свою ідентичність і асоціюють себе з Азербайджаном. Тому Тегеран не захоче загострювати ситуацію у своїй провінції – Східний Азербайджан.

Крім того, діючий аятола Ірану Алі Хаменеї – за походженням азербайджанець.

"Іран має великий воєнний потенціал. Ті самі "шахеди". Це велика воєнна держава. Але чи Іран має стратегічний погляд на Вірменію – ні. Вона затиснута горами і не представляє для Ірану великого значення. Чому він у цю гру грає – противник Туреччина. Банальна геополітична гра – де в твого суперника є інтереси, там його треба ослаблювати. Ірану набагато цікавіша Сирія і вихід до Середземномор'я.

Я не бачу передумов, що Іран виступив на боці Вірменії, бо сама Вірменія має цю гру грати, а вона її не грає. В мене складається враження, що Пашинян вирішив Нагірний Карабах зливати", – каже Черник.

За його словами, важливим гравцем у цьому конфлікті Іран не стане.

Позиція Туреччини

Що стосується Туреччини, то експерт певен, що Ердоган не наважиться вступити у війну.

"Навіть з тих міркувань, що Азербайджан сам по собі переважує Вірменію по чисельності населення. За цей час Азербайджан "прокачався" турецькою і ізраїльською зброєю. Вони самі можуть "задушити" цей Карабах, якщо не буде втручання Вірменії чи російського контингенту", – зазначив полковник запасу.

Проте Анкара здавна ворогує з противником Баку - Вірменією. Зокрема, у країни напружені відносини через геноцид вірмен, вчинений в Османській імперії 1915 року. Туреччина категорично заперечує факт геноциду.

Експерт певен, що Анкара допомагатиме Азербайджану озброєнням і матеріально-технічним забезпеченням, але не готова відкрито ввести свої війська до регіону.

"Питання в тому, як далеко дійде конфлікт. В лютому минулого року більша частина світу вважала, що Україна впаде. Ніхто не очікував такого лютого опору. Тому ніхто не знає, наскільки великим буде опір так званих "бандформувань" Карабаху, як їх називає Азербайджан. Не буде геноциду, різні вірмен. Цього Азербайджану ніхто здійснити не дасть", – підсумував Петро Черник.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 вересня, Міноборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабаху. У регіоні лунають звуки артилерії та вибухи.

Своєю чергою вірменський прем'єр Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у спробі втягнути Вірменію у війну. Він додав, що очікує від російських миротворців дій зі стабілізації ситуації у Нагірному Карабаху.

Також Пашинян неочікувано заявив, що Вірменія не бере участі у військових діях і не має армії в Нагірному Карабаху.

ТСН.ua зібрав інформацію, чому воюють Азербайджан та Вірменія за Нагірний Карабах.

Читайте також: