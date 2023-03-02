Загострення ситуації в Молдові та окупованому Придністров'ї без росіян не обходиться: чи є загроза для України

Росія - не полишає спроб дестабілізувати ситуацію в Молдові та окупованому Придністров'ї. Чергову заяву росіян про так звану "радіоактивну провокацію", яку, начебто, готує в Придністров'ї Україна, в Молдові назвали "брехнею", йдеться в ТСН.

Водночас у Кишиневі знову відбувся протест проросійської партії "Шор", куди кілька тисяч учасників організовано звозили автобусами. Частина - була проти високих цін, інші - проти курсу Молдови в бік Заходу і НАТО.

Юрма у середмісті Кишенева вимагає, аби уряд сплатив їм комуналку за усі зимові місяці, а краще взагалі пішов у відставку. На високі ціни скаржаться і пенсіонери, і молодь, але городяни прекрасно знають, що на вулиці ці люди збираються зовсім через інші гроші. “Людей централізовано підвозять на автобусах і мікроавтобусах, проплачених на “шорівські” гроші. Людям платять від 10 до 30 євро на день за участь у цих акціях”, - каже аналітик Дорін Скобіоале.

Молдова - колишня держава Радянського союзу, де Росія в 90-х створила перший "заморожений конфлікт". Вузька смуга на лівому березі Дністра понад 30 років перебуває під російською окупацією. В 92 році російські військові відкрито стріляли в молдовських, далі - військова поразка і вимушене перемир’я. Придністров’я лишилося під контролем росіян, які відтоді намагалися контролювати всю зовнішню політику Молдови. Останні роки там прозахідний уряд, відтак російські сили впливу максимально активізувалися.

Натовп кричав «геть диктатуру» і твердив, шо свобода залишилася лише в Росії. Аби пояснити про народну підтримку і популярність цих ідей: в парламенті у партії “Шор”, яка організувала мітинг, аж шість депутатів. Голова партії названої на його честь олігарх Ілан Шор - переховується поза країною, на нього накладено американські санкції. В списку так і зазначено: за роботу на інтереси Кремля. Політична сила, лідер якої під американськими санкціями, продовжує розбурювати незадоволення в суспільстві за допомогою американською соцмережі фейсбук. Для оголошень Шора купують сторінки зареєстровані в Азії і вже від їх імені розповсюджують соціальну рекламу, начебто не порушуючи санкцій. Вона охоплює до мільйона користувачів, а це - третина населення Молдови.

Журналістам нескладно знайти людей, які чесно кажуть, що їх привезли автобусами. І людей, що зовсім не говорять румунською, єдиною державною мовою Молдови. “Я не можу зрозуміти вашу мову, вибачте. Я з Росії”, - зізнається один із учасників акції.

Зовсім нещодавно президентка Молдови Майя Санду оголосила, що отримала від української розвідки інформацію про план Кремля щодо підготовки державного перевороту в країні. За словами Санду, план, зокрема, передбачав диверсії із залученням осіб із військовою підготовкою, переодягнених у цивільне, також Кремль планував "змінити владу в Кишиневі шляхом насильницьких дій, замаскованих під протести так званої опозиції".

Один з популярних у Молдові лоукостів “Візейр” оголосив про припинення польотів до Кишенева з 14 березня через небезпеку. На територію країни вже кілька разів залітали російські ракети, а в невизнаному Придністров”ї - короткій смузі, розтягнутій між Україною і Молдовою - оголошено військові збори на три місяці.

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Усім, хто погодиться стати під прапор невизнаної республіки обіцяють платити приблизно 150 євро на місяць. Командувати ними будуть російські військові - зараз у Придністров'ї нараховують приблизно півтори тисячі росіян.

“На озброєні 12 танків Т-62, тож цим танкам по 60 років. Вони обслуговуються на колінці. Довгий час вони вже не мають можливості підвозити туди ані запасні запчастини, ані нічого. Тож загрози вони не становлять ані для Молдови, ані для України. Але це не означає, що вони за наказом Москви не зможуть влаштувати якісь провокації, або інсценування - нібито напад на себе під чужим прапором”, - каже Скобіоале.

Раніше заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане попередив, що Росія не атакуватиме Молдову військовим шляхом, а спробує паралізувати її гібридною війною. Навести хаос у діяльності органів державної влади, дестабілізувати становище шляхом спровокованих соціальних протестів. Останню брехню Кремля - начебто це Україна готує провокацію біля Придністров’я “з використанням радіоактивних матеріалів” - влада Молдови категорично заперечила.

В понеділок з території країни вислали двох іноземців. В службі інформації та безпеки Молдови, аналогу нашого СБУ заявили, що ці люди пов'язані "з певними підривними центрами за кордоном".

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