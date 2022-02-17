"Загрався і підірвався на власній гранаті": російська журналістка розповіла про плани Путіна

За словами Латиніної, тепер президент країни-агресорки опинився перед вибором: якщо він почне війну, тоді зазнає серйозних втрат, а якщо не почне, то втратить лице.

Російська журналістка та письменниця Юлія Латиніна поділилася своєю думкою про протистояння Росія — США та Росія — Україна.

Про це вона розповіла 17 лютого у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Латиніна зізналася, що їй зараз важко визначити, наскільки Путін блефував, а наскільки справді був готовий вести війну.

“Тому що він справді присунув до України гігантську кількість військ, козирав своєю непередбачуваністю. Я думаю, швидше за все, він думав зробити блеф і швидше за все він думав, що США підуть на поступки і натиснуть на Україну, щоб вона виконувала Мінські угоди", — розмірковує журналістка.

У той же час вона не виключає, що Путін дійсно в цій ситуації "міг загратися" і що зрештою він "підірвався на власній гранаті". За словами Латиніної, головним аргументом президента країни-агресорки була його власна непередбачуваність.

"І коли він викотив ультиматум, впевнений, що Захід погодиться з тією частиною ультиматуму, яка відмовляла Україні в потенційному праві членства в НАТО. Зрозуміло, що не йдеться про найближче членство в НАТО. Він якраз насамперед хизувався своєю непередбачуваністю. Він бачив, що американці пішли з Афганістану, і думав: "А чим я гірший за талібів?" Звичайно, коли він зустрівся з досить жорстким опором, з постачанням зброї, а головне — з постійним нагнітанням американцями, що ось зараз буде війна, ось зараз він нападе", — зазначає письменниця.

Латиніна вважає, що Путін не звик нападати серед білого дня. Він воліє це робити або тоді, коли Захід не встигає зреагувати (як коли анексував Крим), або віддає перевагу гібридній війні. За її словами, Путін не хоче вплутуватися в справжню війну, адже в ній не можна брехати до нескінченності, на відміну від гібридної.

"Тому що головна особливість справжньої війни полягає в тому, що її результату ніхто не знає. Я не знаю, чи буде ще війна, чи ні — сподіваюся, що не буде. Але погодьтеся, одні будуть гадати: "Українська армія виявила б Путіну сильний опір" — або навпаки російські пропагандисти будуть говорити, що "це все було вирішено протягом 48 годин". Але фішка в тому, що ніхто не знає. Власне, тим справжня війна і відрізняється від гібридної, що в ній не можна брехати до нескінченності. З одного боку, гадаю, звички Володимира Володимировича схиляються до гібридної війни, до блефу. Але так само зрозуміло, що при нагоді він би не прогаяв можливості", — вважає Латиніна.

Письменниця звернула увагу, що американці все дуже правильно зробили та переграли Путіна прямо на його полі. І тепер президент країни-агресорки опинився перед вибором: якщо він почне війну, тоді зазнає серйозних втрат, а якщо не почне війну, то втратить лице.

"Тож я думаю, що справа обмежиться якимись провокаціями, щоб зовсім не йти в кущі. Учора Дума сказала, що вона просить Володимира Володимировича визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР". Що було дуже смішно, оскільки якщо він це зробить", він тим самим сам виб'є ґрунт з-під ніг у Мінських угод. Він же не може вимагати від України визнавати Мінські угоди, якщо він сам перестав їх визнавати", — підсумувала Юлія Латиніна.

Раніше командувач ООС назвав мету потужних обстрілів з боку найманців РФ на Донбасі.

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