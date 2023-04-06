"Загроза буде постійно": експерт дав неоптимістичний прогноз щодо закінчення війни в Україні

Після низки заяв керівництва держави про те, що перемога України у війні можлива цього року, ситуацію прокоментував військовий експерт Олександр Коваленко.

Про своє бачення обстановки він розповів в коментарі для ТСН.ua.

Він відповів на наступні питання:

Наскільки реальна перемога в цьому році?

Що саме для цього потрібно?

Що можно вважати за перемогу?

"Мир ніколи не прийде і до цього треба морально готуватись, - каже Олександр Коваленко. - Навіть після перемоги загроза від Росії буде існувати. Навіть якщо вона визнає капітуляцію та почне виплачувати репарації, буде велика загроза диверсій, інформаційних атак, активізація російської агентури в Україні для дестабілізації ситуації. Загроза буде постійно. Вони (росіяни – Ред.) завжди будуть готуватись до нової війни".

До цього експерт додає: "Я повністю погоджуюсь, що наша перемога – це повернення до кордонів 1991 року. І нічого інакшого не може бути. З іншого боку я не зовсім погоджуюсь щодо строків цього миру, але у міністра оборони значно більше інформації, ніж у мене. Він володіє значно більшим об’ємом і з цього робить висновки. Якщо аналізувати інформацію саме з тих джерел, звідки беру я, то є великі сумніви, що перемога буде саме у 2023 році. Ймовірніше – у 2024, не раніше. По-перше, це – ресурс, необхідний для звільнення територій. Того ресурсу, яким ми володіємо, його не достатньо для повного звільнення територій. Особливо, коли кажемо про території, які були окуповані з 2014 року на Донеччині та Луганщині. Це дуже серйозні лінії оборони, які потрібно протягом тривалого часу знищувати, пробивати. Для цього потрібний досить серйозний резерв. Якщо казати про звільнення тимчасово окупованого Криму, то це може зайняти до півроку, плюс-мінус декілька місяців. Але спочатку треба вийти до адміністративної межі Криму, а потім розпочинати його деокупацію. Тобто це вже не 2023 рік. Тому я не бачу перспективи закінчення війни у 2023 році".

При цьому Олександр Коваленко каже, що темпи постачання зброї в Україну збільшились.

"Ми можемо спостерігати, що збільшились темпи, обсяги та номенклатура озброєння, яке нам постачають. Більше того, змінилась технічна та технологічна складова цього озброєння. Тобто воно стало більш сучасним. Останній пакет допомоги має в своєму складі таку систему ППО як C-UAS. Це експериментальний засіб ППО для боротьби з БПЛА, дронами та іншими цілями. Навіть в США їх немає в достатній кількості на озброєнні, але їх передають Україні. Ми зараз бачимо, як змінюється саме якісна складова озброєння. Кількість, якість, звісно, впливає на ефективність дій ЗСУ", - резюмував експерт.

Про що заявила влада

Нагадаємо, днями міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю для NV розповів про свій оптимістичний прогноз щодо можливих строків закінчення війни. "Я думаю, ця війна скоро закінчиться. Звичайно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю цього року як у рік перемоги", - сказав Резніков.

Також раніше повідомлялось про те, що вище військово-політичне керівництво України анонсувало незабаром активні наступальні дії ЗСУ.

Так, президент Володимир Зеленський вважає, що до перемоги залишилося не дуже багато кроків, але все залежить від західної допомоги Україні.

"Чи багато ще треба кроків до неї (перемоги – ред.)? Ні. Треба лише не зупинятися в солідарності. Коли битва вимагає артилерії, її варто надавати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій. Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати уваги, як відреагують у Росії на літаки у нас", – розповів Зеленський.

Читайте також: