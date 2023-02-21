Загроза масованих обстрілів 22-24 лютого: як працюватимуть школи у Києві

Попри рекомендацію Міністерства освіти провести навчальний процес з 22 до 24 лютого в дистанційному форматі через загрози ймовірних ракетних ударів, керівництво київських шкіл має намір продовжувати навчання в очному режимі в тому числі.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua декілька столичних вчителів, навчальний процес буде змішаним.

"Не знаю за інші школи, але в нашій процес навчання буде відбуватись і в очному режимі в тому числі. Тобто якщо батьки захочуть відправити дитину до школи, то зможуть це зробити. Навчання буде змішаним – я буду одночасно проводити урок і для присутніх в класі дітей, і для тих, хто захоче бути присутнім онлайн. Після того, як Міністерство опублікувало свою рекомендацію, вважали, що навчання буде суто дистанційним, але виявилось, що це не так. Є висока ймовірність, що певний час, можливо, декілька годин, через повітряні тривоги доведеться провести в шкільному укритті, а не в класі", – розповіла нам київська вчителька Вікторія.

Такої ж думки дотримуються і її колеги.

Своєю чергою, в КМДА підтвердили, що 22-24 лютого столичні школи працюватимуть у змішаному форматі.

"Війна в країні триває вже рік і небезпечним є кожен її день. У столиці розроблений чіткий безпековий механізм для всіх закладів освіти і весь персонал проінструктований щодо дій у разі повітряних тривог. Крім того всі 404 школи, які працюють в очному режимі, мають укриття, де можуть розміститися всі учні разом з персоналом закладу. Також треба взяти до уваги і той факт, що підприємства та відомства в ці дні будуть працювати у звичайному режимі, а це значить, що залишити дітей, особливо молодшого віку, батькам буде ні на кого", – заявили в Департаменті освіти і науки Києва.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія здійснює підготовку до атак, а також нагнітає ситуацію до річниці вторгнення до України.

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