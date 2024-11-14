Загроза масованого ракетного удару для Києва залишається: експерт пояснив наміри Путіна

Російський диктатор намагається ракетами підштовхнути нас до перемовин на його умовах.

Після 73 днів перерви, РФ знову атакувала Київ балістичними ракетами та використала для повітряного удару стратегічну авіацію.

Ракетний удар не був масованим, але під прицілом Путіна опинився виключно Київ та столичний регіон.

Військові експерти та аналітики попереджають, що це була "репетиція" перед справді масованим ракетним ударом, мовляв, ворог накопичив достатньо кількість ракет за понад два місяці "затишшя".

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що останній ракетний удар, який Росія завдала по Києву, має військово-політичне та геополітичне значення.

"Путін вперто завдає ударів по наших об’єктах та психологічно тисне на українців. Він зухвало демонструє силу та показує військовий потенціал Росії. Але останні ракетні удари та постійний терор "Шахедами", на мою думку, це, передусім, підготовка України, а також наших союзників до майбутніх переговорів. Таке собі "виховання" терором", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Військовий експерт переконаний, що Україна має завдавати удари у відповідь. Наприклад, по нафтових та військових заводах ворога, а також по аеродромах, де базується стратегічна авіація противника – "Оленья", "Енгельс".

"Для цього нам необхідні відповідні потужності. У нас запрацювала програма по важких дронах, "Нептунах", вдало пройшли випробування української балістичної ракети, але все це потребує значного масштабування. Росія виробила та накопичила за цей період сотні ракет, а у нас їх вироблено лише десятки", – підкреслює Ігор Романенко.

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Військовий експерт додає, що єдина мета повітряних ударів, які наносить Путін по Україні та Києву, це підштовхнути нас до перемовин та "миру" на його умовах.

"Саме тому ракетні удари з боку РФ не припиняться. Я не виключаю, що вони можуть бути масованими, бо такі потенційні можливості у Росії, на жаль, є, як по ракетах, так і по дронах", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав навіщо Росія щоночі тероризує Київ дронами: експерт розтлумачив підступний задум Путіна.

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