Загроза масованої атаки по Україні 20 листопада: заяви посольств, РНБО та Кремля

Посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Києві тимчасово припинять роботу 20 листопада, оскільки американське відомство попередило про можливу потужну повітряну атаку по Україні цього дня. На цю інформацію відреагували в РНБО України та у Кремлі.

Усе, що відомо про загрозу масштабної атаки на Україну 20 листопада, – читайте на ТСН.ua.

Попередження від посольства США про атаку

Вранці посольство США в Києві повідомило, що отримало конкретну інформацію про можливу потужну повітряну атаку по Україні 20 листопада. З міркувань безпеки дипломатичне відомство цього дня буде закрите. Працівники отримали вказівки сховатися на місці. За даними The Times, установа вже зачинилася.

"Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", – йдеться в заяві.

У відомстві також надали рекомендації громадянам США:

стежити за оновленнями у місцевих ЗМІ,

визначити місця розташування укриттів перед будь-якою повітряною тривогою,

негайно сховатися, якщо оголошено повітряну тривогу,

дотримуватися вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.

Посольство Іспанії закривається

За повідомленням видання EFE, посольство Іспанії в Києві також вирішило тимчасово закритися після оприлюднення заяви американського дипломатичного відомства. Так, іспанське посольство повідомило, що не надаватиме послуги протягом дня через "підвищений ризик повітряних атак по всій Україні".

У надісланому іспанцям в Україні електронному листі посольство рекомендує "вживати надзвичайних заходів безпеки, виконувати всі рекомендації місцевої влади та завжди мати укриття".

Посольство Італії призупиняє роботу

Про призупинення роботи повідомило також посольство Італії в Україні.

"Посольство США розмістило на своєму сайті інформацію про можливу повітряну атаку високої інтенсивності сьогодні, 20 листопада. Як запобіжний захід, посольство в Києві сьогодні буде закрите для відвідувачів", – йдеться в заяві на сайті італійського посольства.

Посольство Греції буде закрито

У посольстві Греції також повідомили, що з міркувань безпеки відомство залишиться 20 листопада зачиненим для громадськості.

"Будь ласка, уникайте подорожей і залишайтеся в безпечних місцях", – закликали там.

Реакція РНБО України

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував заяву американського посольства про можливу атаку. Він нагадав, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Йдеться про ракети Х-101, які в РФ продовжують виготовляти, а також ракети "Калібр" та балістику.

"Для обстрілів у рф готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі. Раніше це повідомляли вже. Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям – реагувати на тривоги", – йдеться в заяві Коваленка.

Що кажуть у Кремлі?

Російські засоби масової пропаганди після ранкового брифінгу речника президента РФ Дмитра Пєскова повідомили, що у Кремлі не коментують попередження посольства США про можливу ракетну загрозу в Києві.

Зауважимо, від моменту повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року ракетні удари та атаки дронами стали щоденною реальністю українців. В останні місяці ворог фактично щодня влаштовує атаки безпілотниками, а також завдає ракетних ударів, тому відповідна загроза не зникала і зберігається завжди. Зокрема, російські війська влаштували потужну атаку 17 листопада, вкотре завдавши ураження по енергетичних об’єктах. Гатили загарбники по Україні і кожного наступного дня, зокрема і в ніч проти 20 листопада. Так, цієї ночі росіяни запустили шість ракет різних видів, КАБи та 122 безпілотники.

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