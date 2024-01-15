"Загроза нацбезпеці": відомий юрист розкритикував законопроєкт про реєстр військовзобов'язаних

На думку адвоката, внесення до реєстру приватної інформації українців ніяк не допоможе мобілізації, але несе інші ризики.

У Верховній Раді готують до другого читання законопроєкт № 10062 про держреєстр військовозобов'язаних, сертифікат захисника та автоматичне отримання статусу учасника бойових дій.

Про суперечливі норми у документі, які можуть бути незаконними, в ексклюзивному коментарі ТСН.ua розповів відомий український адвокат Ростислав Кравець.

"Формально створюється мегареєстр, який буде містити всю інформацію, яка буде міститися невідомо де. Питання до того, як буде здійснюватися захист персональних даних. Ми ж бачимо, що бази "Нової пошти", "Дії", "Приватбанку" були під атакою", – каже юрист.

На його думку, цей законопроєкт може нести загрозу національній безпеці України.

"Суб'єкта персональних даних, тобто нас з вами, позбавляють будь-якого захисту на розповсюдження своїх даних. Вносяться дані в один реєстр з усіх інших реєстрів, однак насправді там буде про всіх громадян України, не лише військовозобов'язаних. При цьому, інформації надто багато – про здоров'я, про освіту, про майновий стан", – каже Кравець.

Адвокат стверджує, що внесення такої особистої інформації до реєстру є незаконним.

"В жодній країні світу таких реєстрів не існує. І навпаки, існує дуже велика кількість міжнародних судів, і ЄСПЛ щодо права на забуття (право людини, що дозволяє їй вимагати за певних умов видалення своїх особових даних із загального доступу через пошукові системи – Ред.). А так, виявляється, буде якийсь мега реєстр, де буде зібрана уся інформація про вас. І незрозуміло, яким чином вона допоможе мобілізації. Тобто, які цілі створення цього реєстру. Ніяким чином це не допоможе (мобілізації. – Ред.). Це намагання передати персональні дані про кожного українця у незрозумілі руки", – додав юрист.

Кравець попередив, що у випадку ворожої кібератаки є загроза, що ці дані можуть опинитися в руках росіян.

Що відомо про створення держреєстру військовозобов'язаних

8 листопада ВР ухвалила у І читанні законопроєкт №10062 щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

10 січня 2024 року Комітет Ради з питань оборони дав рекомендації ухвалити в цілому відповідний законопроєкт.

Нагадаємо, ТСН.ua писав, які персональні дані громадян вноситимуть до реєстру резервістів, та як ТЦК та СП автоматично отримуватимуть всі необхідні відомості. Зокрема, проєкт передбачає передання Міноборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін’юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств

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