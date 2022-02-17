Загроза нападу не минає: що на Заході говорять про російське вторгнення

Загроза нападу не минає: що на Заході говорять про російське вторгнення

Сполучені Штати попереджають Україну, що РФ може напасти вже протягом кількох наступних днів. А перед цим — вчинити провокації , щоб виправдати вторгнення.

Загроза нападу не минає, Росія готує вторгнення до України вже найближчими днями і зараз роздумує над приводом для атаки.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Радим безпеки ООН, посилаючись на дані американської розвідки, йдеться 17 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

Ситуація залишається загрозливою і Росія може напасти на Україну потягом найближчих кількох днів. Про це президент США Джо Байден заявив кілька годин тому.

Сьогодні Сполучені Штати отримали обіцяну відповідь від Росії на їхніх пропозицій щодо мирного діалогу. І вона не намітила жодних перспектив на зближення. Серед ключових положень документа — знов вимога вивести всі війська та озброєння США з Європи та юридично закріпити відмову НАТО від розширення на Схід.

Російський "Інтерфакс" цитує лист, який Москва надіслала у Вашингтон. І там ідеться про те, що "Росія буде змушена реагувати, зокрема шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру".

Ситуація є настільки напруженою, що участь у засіданні Радбезу ООН сьогодні взяв глава американської дипломатії Ентоні Блінкен. Він заявив про те, що їм достеменно відомо про плани Кремля сфабрикувати привід: наприклад звинуватити українську владу в етнічних чистках на Сході, геноциді, теракті, використанні хімічної зброї тощо. Хвиля такої брехні вже ллється з офіційних російських джерел. Блінкен наголосив, що мета Росії — захоплення Києва і докладно описав зведення американської розвідки.

Блінкен заявив, що Росія готує вторгнення в Україну вже найближчими днями | Новини світу

"Російські ракети та бомби можуть полетіти по усій Україні. Комунікації будуть зруйновані, кібератаки паралізують українські інституції. Після цього російські танки атакуватимуть мішені, які уже були чітко окреслені на детальних планах. Ми переконані, що однією з мішеней стане українська столиця — Київ, місто із багатомільйонним населенням", — зазначив держсекретар США

Блінкен публічно запропонував Лаврову зустрітися наступного тижня у Європі у форматі віч-на-віч, Росія — НАТО чи Росія — ОБСЄ.

Сьогоднішнє засідання Радбезу скликала саме Росія і збиралася його використати, щоб звинуватити Украіну. І власне це і намагалася робити, вкотре розповідаючи про жахливі злочини української армії. Але це не мало жодного позитивного відгуку серед членів Ради безпеки. Навпаки — всі говорили саме про загострення ситуації Росією.

Читайте також: