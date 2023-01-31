Загроза наступу з Білорусі: у розвідці розповіли, що вирішив Лукашенко

Україна стежить за подіями в Білорусі і Сили оборони готові до різних сценаріїв.

За даними ГУР Міноборони, з боку Білорусі станом на 31 січня не сформованого необхідного для наступу на Україну ударного угруповання.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін не припинить своїх спроб втягнути самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка у війну проти України.

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"Путін, безумовно, не буде припиняти спроб втягнути Білорусь і Лукашенка у повномасштабну війну і наземну операцію проти України разом з російською окупаційною армією. Але разом з тим сьогодні немає ознак того, що ці спроби успішні. Ані ті, що стосуються політичного рішення, ані ті, що стосуються практичного втілення його в життя", – повідомив Юсов.

Він наголосив, що Лукашенко на сьогодні не ухвалив рішення про пряму участь у війні РФ проти України.

"Тобто необхідного ударного угруповання з боку Білорусі не сформовано. Україна, безумовно, відстежує всі ці події, як відстежують і наші партнери. І Сили оборони готові до різних сценаріїв. Сьогодні ми констатуємо, що як такого рішення білоруським очільником не ухвалено", – розповів представник розвідки.

Нагадаємо, за даними української розвідки на 25 січня, на території Білорусі перебувають 5,8 тис. російських військових. В ГУР наголосили, що це зовсім не такий контингент, який був на початку російської агресії.

Як повідомили в ДПСУ, від моменту формування наступального угрупування у Білорусі до його можливого вторгнення до України пройде щонайменше два тижні.

За даними ГУР, на сьогодні білоруська армія не бере участі в бойових діях на території України, але теоретично білоруси можуть воювати у складі окупаційних військ як найманці.

31 січня Міноборони Білорусі заявило про початок "спільного штабного тренування" разом з російськими військами.

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