Загроза нової пандемії: що таке "хвороба X" і які віруси можуть прийти на заміну COVID-19

Директор ВООЗ наголосив, що потрібно бути готовими до "непередбачуваних" подій.
У середу, 17 січня, Всесвітнья організація охорони здоров’я у Давосі виступила із тривожною заявою через можливу майбутню "хворобу X". У ВООЗ закликали світ готуватися до боротьби із невідомим захворюванням, а також не виключили ймовірності запровадження пандемії.
Що відомо про "хворобу X", яка ймовірність нової пандемії і чи має хвороба симптоматику - читайте у ТСН.ua.
Що таке "хвороба X"
Як пише Forbes, "хвороба X" – це "несправжня хвороба", а гіпотетична невідома загроза. Ця назва використовується вченими для розроблення контрзаходів, включно з вакцинами та тестами, які можна буде використовувати в разі майбутнього спалаху. Ще в листопаді 2022 року ВООЗ скликала групу з понад 300 вчених для вивчення невідомого патогена, який може спричинити серйозну пандемію.
Може бути у 20 разів смертоносніша, ніж COVID-19
За прогнозами ВООЗ, невідома хвороба, яка вченими визначається як "X", може бути у 20 разів небезпечнішою, ніж коронавірус. Вона може прийти на заміну COVID-19.
Через це 17 січня фахівці та вчені зібралися на Всесвітній економічний форум в Давосі для обговорення потенційних ризиків та заходів протидії у боротьбі із новою хворобою.
Оскільки "хвороба X" - це найменування теоретичного невідомого патогену, то симптоматики вона немає.
Пандемія може повернутися - тривожна заява ВООЗ
Після обговорення на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі вчені зробили невтішний прогноз. Вони закликали світ готуватися до нової "хвороби X" та припускають, що пандемія через поширення небезпечного вірусу може повторитися. Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Ви навіть можете назвати COVID-19 першою" хворобою X", і це може повторитися", - сказав він.
Директор ВООЗ наголосив, що потрібно бути готовими до "непередбачуваних" подій у майбутньому.
"Краще передбачити те, що може статися, тому що це неодноразово було в нашій історії, і підготуватися до цього. Ми не повинні зустрічати речі непідготовленими. Ми також можемо підготуватися до деяких невідомих речей", - пояснив він.
Яка хвороба може прийти на заміну СОVID-19
У статті Forbes виконавчий директор Програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Раян заявив про виявлення прогалин у знаннях не тільки щодо хвороби X, а й низки вірусів і патогенів, визначених як пріоритетні.
Серед пріоритетних вірусів вчені називають:
- COVID-19,
- геморагічну лихоманку Крим-Конго,
- Ебола, Марбург,
- лихоманку Ласса,
- східний респіраторний синдром (СРС),
- важкий гострий респіраторний синдром (ТГРС),
- Ніпах,
- лихоманку Рифт-Валлі
- Зіка.
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