Загроза нової пандемії: що таке "хвороба X" і які віруси можуть прийти на заміну COVID-19

Директор ВООЗ наголосив, що потрібно бути готовими до "непередбачуваних" подій.

У середу, 17 січня, Всесвітнья організація охорони здоров’я у Давосі виступила із тривожною заявою через можливу майбутню "хворобу X". У ВООЗ закликали світ готуватися до боротьби із невідомим захворюванням, а також не виключили ймовірності запровадження пандемії.

Що відомо про "хворобу X", яка ймовірність нової пандемії і чи має хвороба симптоматику - читайте у ТСН.ua.

Що таке "хвороба X"

Як пише Forbes, "хвороба X" – це "несправжня хвороба", а гіпотетична невідома загроза. Ця назва використовується вченими для розроблення контрзаходів, включно з вакцинами та тестами, які можна буде використовувати в разі майбутнього спалаху. Ще в листопаді 2022 року ВООЗ скликала групу з понад 300 вчених для вивчення невідомого патогена, який може спричинити серйозну пандемію.

Може бути у 20 разів смертоносніша, ніж COVID-19

За прогнозами ВООЗ, невідома хвороба, яка вченими визначається як "X", може бути у 20 разів небезпечнішою, ніж коронавірус. Вона може прийти на заміну COVID-19.

Через це 17 січня фахівці та вчені зібралися на Всесвітній економічний форум в Давосі для обговорення потенційних ризиків та заходів протидії у боротьбі із новою хворобою.

Оскільки "хвороба X" - це найменування теоретичного невідомого патогену, то симптоматики вона немає.

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Пандемія може повернутися - тривожна заява ВООЗ

Після обговорення на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі вчені зробили невтішний прогноз. Вони закликали світ готуватися до нової "хвороби X" та припускають, що пандемія через поширення небезпечного вірусу може повторитися. Про це з аявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Ви навіть можете назвати COVID-19 першою" хворобою X", і це може повторитися", - сказав він.

Директор ВООЗ наголосив, що потрібно бути готовими до "непередбачуваних" подій у майбутньому.

"Краще передбачити те, що може статися, тому що це неодноразово було в нашій історії, і підготуватися до цього. Ми не повинні зустрічати речі непідготовленими. Ми також можемо підготуватися до деяких невідомих речей", - пояснив він.

Яка хвороба може прийти на заміну СОVID-19

У статті Forbes виконавчий директор Програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Раян заявив про виявлення прогалин у знаннях не тільки щодо хвороби X, а й низки вірусів і патогенів, визначених як пріоритетні.

Серед пріоритетних вірусів вчені називають:

COVID-19,

геморагічну лихоманку Крим-Конго,

Ебола, Марбург,

лихоманку Ласса,

східний респіраторний синдром (СРС),

важкий гострий респіраторний синдром (ТГРС),

Ніпах,

лихоманку Рифт-Валлі

Зіка.

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