Загроза обстрілів зберігається: військовий експерт вважає, що РФ 24 серпня чинитиме ракетний терор

Окупаційна російська армія може використати День Незалежності Україні для скоєння тяжких злочинів, насамперед, йдеться про ракетний терор.

Про це 24 серпня в ефірі FreeДом сказав політолог, військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

"Тенденція обстрілів зберігається, на жаль. Сумська область - обстрілом зі ствольної артилерії нанесено удар по територіальних громадах - понад 45 прильотів. Харків, два райони - обстріли зі ствольної артилерії та РСЗВ. Ми можемо говорити, що день почався з активізації ракетного терору РФ. Водночас можна казати і про зменшення у Чорному морі носіїв ракет. Наразі там зосереджено чотири одиниці, які можуть одночасно запустити до 27 ракет "Калібр". До цього повідомлялося про пять носії ракет "Калібр". Але загроза нанесення ударів з акваторії Чорного моря залишається. У зоні ураження можуть усі області України", - наголосив він.

Експерт також зазначив, що обстріли РФ може також здійснювати і з території Білорусі.

"Не варто виключати і територію Білорусі. Там базуються ракети дальністю до 200 км С-300 та були перекинуті "Іскандери" дальність від 200 до 500 км в залежності від модифікації", - додав Снєгірьов.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 182-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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