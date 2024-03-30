Загроза підриву Київської ГЕС: які райони столиці може затопити

У Київській МВА відповіли, чи затопить Оболонь і Троєщину у разі прориву ГЕС.

У разі прориву дамби Київської ГЕС внаслідок ймовірного російського ракетного удару підтоплення матиме зовсім не апокаліптичний характер.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у коментарі для ТСН.ua.

За його словами, дослідження та висновки щодо цього питання надали і науковці НАН України. За їхніми розрахунками, прогноз характеру підтоплення зовсім не апокаліптичний.

"Відбудеться лише несуттєве підтоплення заплавних територій, наприклад, потенційно постраждають Русанівські та Воскресенські сади, Гідропарк, урочище Горбачиха та ще певні території", – каже голова Київської МВА.

Попко додав, що крім "Укргідроенерго" і НАН України, це питання було опрацьовано і у Держагентстві водних ресурсів. Висновки ті ж самі, ідентичні.

Чи затопить Оболонь і Троєщину у разі прориву ГЕС

Очільник МВА закликав киян не вірити жодним ворожим фейкам, що ніби Оболонський район Києва за 3 хвилини накриє 4-метрова хвиля, а ще за дві хвилини вода дістанеться Троєщини, а потім буде в центрі Києва.

"Це неправда. Це вороже ІПСО. Намагання нас залякати і посіяти паніку", – запевнив він.

ГЕС – під охороною військових

Крім того, Попко наголосив, що такі об'єкти критичної інфраструктури як гребля ГЕС перебувають під пильною цілодобовою охороною поліції та військових. Вживаються усі необхідні заходи безпеки щодо прикриття від повітряних ударів і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника.

Також він нагадав, що 26 лютого 2022 року росіяни вже намагалися нанести ракетного удару по греблі. Тоді українська протиповітряна оборона збила ракету, яка прямувала у сторону дамби Київського водосховища у Вишгороді.

"Крім того, відповідними державними структурами та органами місцевого самоврядування відпрацьовано алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Він був узгоджений штабом Оборони Києва та Київської області. Але ця інформація має гриф для службового користування", – підсумував Попко.

Нагадаємо, що у соцмережах активно обговорюють тему можливого прориву дамби Київської ГЕС у разі влучання у неї російською ракетою типу "Циркон" чи "Кинджал" та загрозу затоплення Києва водою з водосховища.

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