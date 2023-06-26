Загроза підриву ЗАЕС: до яких наслідків призведе вибух та кого зачепить радіаційна хмара

За даними української розвідки та СБУ, Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації. Окупанти замінували на атомній станції ставок-охолоджувач.

Окрім цього, очільник ГУР Кирило Буданов прозвітував, що біля чотирьох із шести енергоблоків АЕС терористи розмістили вибухівку.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua.

У Кремлі, як завжди, все заперечують і посилаються на оцінку ситуації від МАГАТЕ. Мовляв, із безпекою на найбільшій атомній електростанції Європи – все гаразд.

Проте і Міжнародне агентство з атомної енергії не дає чіткої відповіді про ситуацію на Запорізькій АЕС. Там заявили, що окупанти нібито замінували не ставок-охолоджувач, а в іншому місці, зокрема, всередині станції і по її периметру.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який приїздив на окуповану АЕС у Запорізькій області після підриву Каховської ГЕС, хоч і визнає, що присутність вибухівки на станції не відповідає стандартам безпеки, водночас запевняє: "Основні функції безпеки об'єкта не будуть суттєво порушені".

У разі ж найгіршого сценарію – вибуху на ЗАЕС – найбільша небезпека буде в 50-кілометровій зоні навколо станції. Проте і за 100 км від епіцентру можливого вибуху також буде значне забруднення, про що попередили в Держагенції з управління зоною відчуження.

До 50-кілометрової зони на Запоріжжі входять: Кам'янка-Дніпровська, Кушугум, Малокатеринівка, Балабине, Балки, Василівка, Велика та Мала Білозерки, Дніпрорудне, Михайлівка.

На Дніпропетровщині: Нікополь, Марганець, Покровське, Червоногригорівка, Грушівка, Томаківка, Покров.

Енергетики, рятувальники, поліція та медики в зоні 200 км навколо ЗАЕС вже створюють спеціальні штаби. А всіх, хто в разі небезпеки захочуть виїхати з цієї зони, – обіцяють забезпечити транспортом.

Якщо росіяни наважаться на чергову рукотворну техногенну катастрофу в Україні, далі все залежатиме від погоди, зокрема вітру.

Якщо вітер буде в західному напрямку, то радіація цілком може досягти європейських держав. А у східному – цілком зачепити саму Росію.

Тим часом американські сенатори від обох партій уже внесли резолюцію, що будь-яке використання Росією чи Білоруссю тактичної ядерної зброї або удар по ядерному об'єкту НАТО розглядатиме як напад на себе, бо радіацію понесе на країни Альянсу. І почне діяти згідно зі своїм правом на захист.

Замінування Запорізької АЕС: що відомо

22 червня Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Глава держави проінформував про це представників "Великої сімки" та "Великої двадцятки" і наголосив, що світ може запобігти трагедії, деокупувавши ЗАЕС.

У Кремлі відреагували на заяву Зеленського і назвали слова президента України "брехнею".

Якщо на ЗАЕС станеться аварія, це торкнеться приблизно 1 мільярда людей і 40 країн. Ще в серпні 2022 року в Державній агенції з управління зоною відчуження поінформували, що наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро потужнішими, ніж 1986 року на ЧАЕС. Зона відчуження становитиме до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження). Там неможливо буде ані жити, ані вести господарство наступні 100 тис. років. Доведеться переселити 2 млн осіб. Україну вкриє викид радіоактивного цезію в небезпечній для всього живого, ґрунтів та водойм кількості. Радіоактивні речовини, залежно від погоди, полетять або на Європу, або на Білорусь та Росію.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило поради щодо вмісту домашніх аптечок для мешканців 50-кілометрової зони навколо Запорізької атомної станції через можливу загрозу підриву.

РФ всерйоз готується до підриву ЗАЕС - останні новини насторожують

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