Загроза ракетного удару по Києву у День Незалежності: в КМВА розповіли, що робити

Росіяни можуть завдати ракетного удару по Україні та Києву у День Незалежності України. Про це попереджають у Посольстві США в Україні.

ТСН.ua поцікавився у Київській міській військовій адміністрації, які заходи безпеки впроваджує у місті у зв’язку з можливою загрозою, а також чи варто людям на час святкування Дня Незалежності тимчасово поїхати з Києва?

США попереджають про загрозу

"Посольство США в Києві оцінює, що протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв'язку з Днем Незалежності України 24 серпня", - зазначають на сайті Посольства США в Україні.

У зв’язку з можливою загрозою Посольство дає такі поради своїм громадянам:

Слідкуйте за оновленнями в місцевих ЗМІ;

Визначте місця розташування укриттів напередодні будь-якої повітряної тривоги;

Негайно сховайтеся, якщо оголошено повітряну тривогу;

Дотримуйтесь вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.

Що кажуть в КМВА?

У коментарі для ТСН.ua Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації зазначив, що 24 лютого 2022 року Росія завдала по Києву першого ракетного удару в цій війні.

"З того дня ризик ракетних чи дронових ударів став постійним явищем для міста. Не було жодної доби коли ми могли гарантовано сказати, що столиця України не буде атакована. Бо Київ став для російських окупантів чи найголовнішою ціллю. Від початку повномасштабного вторгнення в нашому місті пролунало вже 1219 тривог загальною тривалістю понад 1300 годин. За два з половиною роки ворог задав по столиці біля двохсот повітряних ударів. Це ракетні, дрононові та комбіновані атаки", - розповідає ТСН.ua Сергій Попко.

Згадайте гарячий травень 2023

Начальник КМВА підкреслює, що зокрема тільки в травні 2023 року, протягом одного місяця рашистські окупанти завдали 18-ть ударів по Києву! Балістичні, аеробалістичні, крилаті ракети, ударні дрони били по нам як звичайними атаками, так і масованими, комбінованими!

Без паніки та "накручувань"

"Ми все це з вами пережили! І знаємо що робити. Тому – не треба панікувати і зайвий раз "накручувати" себе та оточення. Військові, сили та засоби протиповітряної оборони цілодобово готові відбивати ворожі атаки. А ви, мешканці Києва, маєте бути готові виконувати всім відомі безпекові правила – при оголошені повітряної тривоги завжди прямувати в укриття. І це треба робити не лише на свята, а кожного разу коли лунає сирена. Бережіть себе і не бійтеся ворога! Як би нам не було важко – ми все здолаємо і переможемо в цій війні!", - підсумовує начальник КМВА.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний оцінив ймовірність масованого удару по Україні на День Незалежності. Він наголосив, що в Кремлі люблять дати й символи.

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